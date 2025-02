Momenti di tensione in casa di Marina La Rosa con il figlio che è stato vittima di una aggressione a Roma. Il racconto della donna.

Alcuni mesi fa era si era scandalizzata per uno spiacevole episodio per strada ai danni di un animale. Adesso, Marina La Rosa ha deciso di tornare sui social ma in questo caso la situazione è stata relativa ad un tremendo momento vissuto da suo figlio per le strade di Roma. Un qualcosa che l’ha portata a prendersela persino con le forze dell’ordine.

Marina La Rosa, il figlio aggredito per strada

In queste ore, come anticipato, l’ex volto del Grande Fratello ma anche, più di recente, de La Talpa, Marina La Rosa ha raccontato di uno spiacevole episodio subito da suo figlio mentre si trovava per le vie di Roma.

Il figlio della donna, stando alle informazioni da lei raccontate, si è ritrovato a subire un pesante attacco a Trastevere poco dopo le ore 23.

Pare che sia lui che l’amico con cui stava passeggiando siano stati aggrediti presumibilmente senza motivo, forse per un “gioco” che sta andando di moda tra i ragazzini.

Sia il figlio dell’ex volto del GF che l’amico sarebbero finiti a terra ricevendo un pugno alle spalle e senza rendersi neppure conto di chi, effettivamente, lo avesse sferrato.

La donna ha raccontato alcuni dettagli sfogandosi poi pure contro le forze dell’ordine.

Lo sfogo della donna

“Mio figlio sabato sera passeggiava con un amico a Trastevere, erano le 23 passate ed è stato raggiunto da qualcuno o qualcosa, ha avuto un pugno sul viso, ma si è girato non ha capito neanche da chi arrivasse”, le parole di Marina.

Successivamente, dopo aver descritto dei colpi presi dal figlio e dall’amico, ecco l’affondo sulle forze dell’ordine. “Vi scandalizzate perché dico che non mi fido delle forze dell’ordine. Non mi fido perché sono andata a fare la denuncia in questura e i poliziotti stessi mi hanno confermato che ormai Trastevere è praticamente il Bronx e loro il sabato sera sono tra i tre e i sette poliziotti a gestire questa zona”.

La donna ha poi continuato sottolineando come le forze dell’ordine dovrebbero sorvegliare meglio una zona come quella dove si sono verificati altri episodi di violenza oltre quello a suo figlio.

Apparentemente, per fortuna, il figlio della La Rosa non sembra aver riportato particolari traumi se non, appunto, il colpo preso e la paura vissuta.