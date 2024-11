Marina La Rosa stupisce tutti per strada: “Vergogna”

Protagonista de La Talpa, Marina La Rosa ha fatto parlare di sé per una situazione davvero particolare avvenuta per strada a Roma.

Indubbiamente è tra i volti de La Talpa che maggiormente hanno attirato e attireranno anche in futuro l’attenzione. Eppure, in queste ore, Marina La Rosa ha fatto parlare per motivazioni ben diverse da quelle televisive. La donna si è trovata protagonista di una situazione molto particolare per le vie di Roma: un gabbiano ferito a cui ha voluto prestare soccorso.

Marina La Rosa e il gesto per un gabbiano

Attraverso le sue stories su Instagram, Marina La Rosa ha raccontato l’esperienza vissuta in queste ore per le strade di Roma. La donna stava andando a darsi una sistemata ai capelli quando si è ritrovata davanti ad una scena straziante: un gabbiano ferito ad un’ala e nessuno che gli prestava aiuto.

Marina La Rosa

La donna ha quindi scelto di fermarsi e di cercare in ogni modo di aiutare il volatile che, purtroppo, non solo non riusciva a muoversi ma sembrava proprio in grande difficoltà. “Stavo andando a farmi i capelli e ho visto un gabbiano con un’ala ferita, il sangue a terra. Ho chiamato la Lipu, i vigili urbani, la polizia, il Comune di Roma e non viene nessuno a prenderlo”.

Lo sfogo

A quel punto lo sfogo di Marina La Rosa è andato in crescendo: “Non gliene frega un ca*** a nessuno. Se era un cane allora i vigili urbani venivano a recuperarlo […]”

Attraverso altre stories, l’ex Grande Fratello e attuale volto de La Talpa ha spiegato che solo l’intervento di un’amica ha permesso al gabbiano di essere portato alla Lipu per le cure. E ancora: “E comunque trovo assurdo che un cane venga soccorso mentre un gabbiano può anche morire!!! Vergognatevi“, ha aggiunto la donna taggando su Instagram i vigili urbani e la polizia.