Sonia Bruganelli nei guai a Ballando: “Come farò?”. Arriva la proposta…

Molto discussa a Ballando con le Stelle, per Sonia Bruganelli è tempo di fare i conti pure con qualche guaio derivante dal proprio partner…

Piccoli problemi per Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle. E no, questa volta nulla ha a che fare con le diatribe con i giudici. Per la concorrente del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci c’è da risolvere la tegola relativa alla mancanza di prove in vista della prossima puntata. Il motivo? Il suo partner, Carlo Aloia, sta per diventare padre ed è dovuto partire.

Sonia Bruganelli, problemi a Ballando: “Come farò?”

Seguitissima e, va detto, anche criticatissima per alcuni atteggiamenti, Sonia Bruganelli è tornata a far parlare di sé in ottica Ballando con le Stelle. Questa volta, però, i suoi problemi non riguardano strettamente la sua persona, bensì il suo partner, Carlo Aloia.

Il professionista, infatti, si è dovuto allontanare dagli studi dove si svolgono le prove in quanto sta per diventare padre. Questa ragione, per altro bellissima, ha però comportato una problematica per la Bruganelli. Quale? La mancanza di prove per la coreografia della prossima puntata.

In una storia sui social, Sonia ha scherzato con altri concorrenti, tra cui Ossini, e ha detto: “Ma qui nessuno si domanda come farò? Come farò io, già bravissima, a ballare senza aver fatto le prove?”.

Una risposta, molto simpatica, le è stata data da Ossini: “Guarda, se vuoi possiamo fare noi due. Io posso, vuoi un ballerino nato?”, ha detto con ironia il conduttore.

La semifinale di Ballando slitta

A proposito dello show di Rai 1, a quanto pare la semifinale che sarebbe dovuta essere il prossimo 7 dicembre 2024 dovrebbe essere rinviata. Secondo il sito di Davide Maggio, infatti, Milly Carlucci e Ballando si prenderanno un “turno di stop” per la Prima della Scala.

Di conseguenza, la trasmissione andrà in onda la settimana successiva, ovvero sabato 14 dicembre 2024. In questo senso, però, si attendono conferme.