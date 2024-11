Antonella Fiordelisi si è sottoposta ad un intervento chirurgico, poi annuncia ai suoi fan com’è andata l’operazione.

La modella e influencer Antonella Fiordelisi ha preoccupato i suoi fan pubblicando uno scatto che la ritrae su un letto di ospedale indossando un camice. La schermitrice ha subito spiegato ai suoi follower i motivi che l’hanno portata a sottoporsi all’intervento.

Sebbene non lo abbia confermato ufficialmente, sembra che Antonella si sia sottoposta a una mastoplastica additiva, un intervento che aveva già effettuato in passato. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Antonella Fiordelisi: l’operazione chirurgica

La Fiordelisi ha scelto di affidarsi ai chirurghi Antonio D’Ari e Silvio Ascione, esperti in mastoplastica additiva, presso la rinomata Clinica Ruesch di Napoli, definita da molti “la clinica svizzera nel cuore della città”.

Nelle storie Instagram pubblicate da Antonella, è visibile con una borsa del ghiaccio sul petto, segno che l’intervento riguarda proprio la zona del seno.

La modella ha raccontato di sentirsi già molto meglio, nonostante si trovi ancora ricoverata per il recupero post-operatorio.

Sui social sono arrivati tanti messaggi di sostegno da parte dei fan che le hanno augurato un recupero veloce dopo l’intervento.

Sei Bella.E non per quel filo di trucco .Sei bella per quanta vita ti è passata addosso,per i sogni che hai dentro che ti auguro di poterli esaudire tutti .Sei più coraggiosa di quanto credi e più forte di quanto sembri. Sii sempre te stessa @Anto_Fiordelisi ,guarisci presto ❤️💋 pic.twitter.com/zcFFcHf4vH — Giulia Laratro (@LaratroGiu30151) November 14, 2024

Antonella Fiordelisi: un nuovo “ritocchino”

Quello appena eseguito non è il primo intervento estetico per Antonella Fiordelisi. Già nel 2023, durante un’ospitata a Pomeriggio 5, la Fiordelisi aveva confessato di essersi sottoposta a una mastoplastica additiva, ma anche a ritocchi al naso e alle labbra.

Questi interventi fanno parte della sua continua evoluzione estetica, che la modella condivide con i suoi numerosi follower sui social. Intanto l’influencer ha annunciato che, pur sentendosi meglio, rimarrà ancora in clinica per qualche tempo in attesa di un completo recupero.