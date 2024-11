Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, rivela dettagli inediti sulal gravidanza ormai agli sgoccioli.

Jacqueline Luna Di Giacomo è ormai al nono mese di gravidanza e manca pochissimo alla nascita del bebè. La giovane figlia di Heather Parisi si trova con il compagno, Ultimo, negli Stati Uniti, pronti a dare alla luce il loro primo figlio.

Negli ultimi giorni, Jacqueline ha rivelato dettagli inediti sulla gravidanza durante l’intervista rilasciata a Vanity Fair. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: un nuovo capitolo

Jacqueline, 24 anni, e Ultimo, 28, si considerano fortunati per questa nuova avventura. “Diventare genitori giovani è una fortuna. Ho sempre desiderato trasmettere serenità a mio figlio, e non vedo l’ora di scoprirlo tra le mie braccia“, ha rivelato la designer, sottolineando di aver vissuto una gravidanza senza complicazioni.

La decisione di far nascere il loro figlio negli Stati Uniti è legata al desiderio di garantire un futuro bilingue e di ampliare le possibilità per il bambino. “Sarà cresciuto nel rispetto della parità di genere e dei valori fondamentali” ha spiegato Jacqueline.

Ultimo

L’animo girovago della giovane è il risultato del suo vissuto: “Sono cresciuta in fretta perché ho vissuto in varie parti del mondo. Sono nata a Roma, ho frequentato le medie a Hong Kong con mia madre, sono tornata in Italia per il liceo e a 18 anni mi sono trasferita a New York per frequentare il college, infine ho studiato recitazione a Los Angeles” racconta.

Infine, aggiunge: “Quando a 18 anni mi sono ritrovata completamente sola in America mi si è aperto un mondo“.

Il desiderio di creare una famiglia

La compagna di Ultimo ha ammesso che da qualche tempo era nato il desiderio di mettere su famiglia. “Il bambino l‘abbiamo cercato, ma è arrivato subito” ha rivelato.

“Con la gravidanza sono stata fortunata – continua –, non ho avuto nessun disturbo, non mi ha steso nemmeno il corso pre parto. Vorrei trasmettere serenità a mio figlio, non mi chiedo che mamma sarò perché non ne ho la più pallida idea. Lo scoprirò quando lo terrò tra le braccia. Sento però una grande responsabilità nell’educazione che gli daremo“.