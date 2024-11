Solitamente molto pacato, anche Luca Calvani ha perso le staffe al Grande Fratello. Lo sfogo senza precedenti: ecco perché.

Si è arrabbiato e ha deciso di dire la sua Luca Calvani riguardo alcune dinamiche al Grande Fratello che proprio non gli stanno andando a genio. Il noto volto del piccolo schermo si è sfogato senza peli sulla lingua sottolineando come le dinamiche della Casa si stiano basando unicamente su certi concorrenti, cosa a lui non gradita.

Luca Calvani, sfogo contro il Grande Fratello

Anche Luca Calvani sembra aver perso la pazienza al Grande Fratello. Il noto attore e volto della tv, infatti, nelle ultime ore ha dato vita ad uno sfogo inatteso, anche conoscendo la sua pacatezza e i suoi modi. La ragione? Alcune dinamiche del reality che non gli stanno andando troppo a genio…

Luca Calvani

Parlando con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, Calvani ha detto: “Noi siamo qui dentro solo per cucinare”. In questo senso il riferimento pare essere stato fatto a seguito di un precedente discorso in cui l’uomo aveva spiegato come la maggior parte dei blocchi della puntata fossero dedicati alle coppie che stavano nascendo all’interno della Casa del GF.

Successivamente, però, Luca è tornato sul discorso parlando con Mariavittoria Minghetti. In questo caso lo sfogo è stato decisamente più forte: “È possibile che questo programma televisivo sia sempre sulle solite persone? E adesso ne sono entrati altri 3 che monopolizzeranno tutto il resto. Ma noi che stiamo a fare qui allora?”.

Luca: “È possibile che questo programma televisivo sia sempre sulle solite persone? E adesso ne sono entrati altri 3 che monopolizzeranno tutto il resto… ma noi che stiamo a fare qui allora?”



E il GF censura.#GrandeFratello pic.twitter.com/a0sPZ8vImg — – (@redrIsingh) November 15, 2024

La censura

Le parole di Calvani sono subito diventate virali sul web che ha notato come il commento sia poi stato anche censurato da parte della regia del GF. Infatti, prima che la donna potesse rispondere a Luca, gli autori del Grande Fratello hanno rivolto l’attenzione ad un’altra stanza “censurando”, di fatto, la scenetta tra i due.

“Ma hanno censurato Luca che si lamentava?”, ha scritto un utente. “Calvani che giustamente si è rotto le scatole delle finte coppie e se la prende con il GF”. “Luca nero ma il GF censura, così non va bene”, sono state alcune delle altre reazioni.