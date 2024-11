La Talpa, spuntano nuovi indizi: “Non ci sono dubbi, ecco chi è”

Dopo un avvio a rilento, La Talpa sta raccogliendo commenti positivi merito anche del seguito sui social e degli indizi sparsi qua e là dal programma.

Chi è La Talpa? Questa la domanda che ormai da due settimane il pubblico di Mediaset si sta facendo. Il programma condotto da Diletta Leotta, dopo un avvio a rilento, sembra raccogliere sempre più pareri positivi. In questo senso, anche sui social si parla di chi potrebbe essere il “nemico” del gruppo e sarebbero spuntate delle teorie dopo i nuovi indizi forniti dal programma.

La Talpa: Lucilla Agosti nel mirino…

C’è grande attesa per le prossime puntate de La Talpa. In questo senso il programma sta fornendo alcuni indizi per rendere il gioco più avvincente. Sui social, diversi utenti hanno manifestato alcune teorie dopo che la produzione ha rilasciato nuovi potenziali “aiuti” per scoprire l’identità del “cattivo” del gruppo.

Lucilla Agosti

Durante La Talpa Detection sono stati forniti degli indizi che, secondo alcuni, porterebbero a Lucilla Agosti. “La Talpa vi propone un armistizio“, è la frase in aiuto del gruppo per individuare la persona che sta provando a sabotare tutti.

In questo senso la parola “armistizio” sembra poter portare alla bella Lucilla in quanto sul sito ufficiale della Radio per cui lavora, la donna si è descritta: “Nasco l’8 settembre, giorno dell’armistizio, ma raramente depongo le armi”.

Le 13 lettere

Oltre alla parola “armistizio”, però, ci sarebbe un’altra teoria e anche questa porterebbe in qualche modo a Lucilla Agosti. Secondo alcuni l’indizio fornito con la frase “io sono la talpa, la talpa sono io, abbiamo almeno due cose in comune” indicherebbe la conduttrice radiofonica come la “nemica” per via delle lettere che compongono il suo nome, 13 come l’inizio della frase.

“Non ci sono dubbi”, ha detto qualcuno. “Anche per me è lei”, ha detto un altro utente.

Staremo a vedere se la Agosti farà qualcosa per confermare tali ipotesi oppure ci sarà qualche altro indizio che porterà il pubblico a ipotizzare altre teorie.