Bianca Guaccero mamma dolcissima: il messaggio per la figlia

Non solo Ballando, per Bianca Guaccero è stato tempo di una dedica molto dolce per sua figlia in occasione del suo decimo compleanno.

Momento magico per Bianca Guaccero che in tv sta stupendo tutti a Ballando con le Stelle in versione ballerina. Eppure, nelle ultime ore, la nota attrice e conduttrice ha emozionato tutti vestendo i panni di mamma e lasciandosi andare ad una dolce dedica social per sua figlia, in occasione del suo decimo compleanno.

Bianca Guaccero, la dedica per il compleanno della figlia

Come detto, la bella Bianca Guaccero ha condiviso un momento speciale con i suoi seguaci su Instagram. In occasione del 10° compleanno di sua figlia, ha pubblicato una dolce foto che ritrae la ragazzina con tanto di didascalia, semplice ma piena di amore, con scritto: “10 anni… auguri amore della mia vita!”.

Bianca Guaccero

Lo scatto ha subito catturato i cuori dei fan, raccogliendo migliaia di like e commenti affettuosi. Molti hanno sottolineato quanto fosse emozionante vedere Bianca in questo ruolo di mamma così devota e piena di amore. La Guaccero, sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha scelto di condividere questa ricorrenza speciale, regalando ai suoi seguaci un assaggio della sua quotidianità e del rapporto unico con sua figlia.

Il rapporto con Giovanni Pernice

In realtà, il lato dolce della Guaccero era uscito fuori anche in tema amore. Infatti, la sua presenza a Ballando con le Stelle sta facendo parlare per via della relazione iniziata con Giovanni Pernice che, ormai, non è più nascosta.

La stessa attrice, parlando a Casa Chi, aveva detto: “Credo che quando hai accanto un amico, un compagno, un fratello, comunque, una persona che, invece, di affossarti, di essere invidioso di te, toglierti luce, questa luce, invece, te la vuole fare risplendere in maniera ancora più potente di quanto tu non faccia da solo”. La donna aveva spiegato di sentirsi a tutti gli effetti “una persona fortunata“.