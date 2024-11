“Si sono baciati”: nuovo amore nella scuola di Amici

Arriva la segnalazione dalla scuola di Amici su un bacio… Pare che stia nascendo una nuova coppia. Ecco di chi si tratta.

Canto, ballo, lezioni e sfide ma anche… amore. Nella scuola di Amici sembra stia nascendo una nuova coppia. Non è certo una novità che all’interno del programma, tra allievi nasca spesso del feeling, e in queste ore una segnalazione vedrebbe due giovani protagonisti di un bacio che sarebbe avvenuto durante una pausa. Di chi si tratta? Di Luk3 e Alessia…

Amici, la segnalazione su Luk3 e Alessia

Ci sarebbero nuovi amori nella scuola di Amici di Maria De Filippi, almeno stando ad una recente segnalazione.

Una nuova coppia sembra poter nascere quella tra Luk3 e Alessia. Stando a quanto si apprende, tra i due sarebbe scattato un bacio…

Maria De Filippi

A riportare la segnalazione sui due ragazzi è stato Amedeo Venza, esperto di gossip. Stando alla sua storia pubblicata su Instagram, durante una pausa pomeridiana sarebbe scattato il bacio tra Luk3 e Alessia. I due allievi di Amici 24 sarebbero stati beccati insieme da parte di una persona che lavorerebbe nell’hotel davanti agli studi dove vengono registrati i pomeridiani.

Le reazioni

Al momento, come ovvio che sia, non ci sono state conferme sul bacio e tantomeno sulla presunta relazione iniziata tra i due ragazzi. Lo stesso Amedeo Venza che ha riportato la segnalazione ha riferito la notizia ponendo la domanda ai suoi seguaci: “Sta nascendo una nuova coppia nella scuola di Amici?”, sintomo del fatto che non ci sia la certezza del bacio tra i due.

Ad ogni modo i fan sui social sembrano aver accolto positivamente l’eventuale “flirt” tra i due ragazzi che saranno impegnati domenica nella classica puntata di ogni settimana. Staremo a vedere se i due mostreranno qualche segno particolare di avvicinamento oppure faranno finta di nulla.