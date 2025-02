I guadagni su OnlyFans ma anche le proposte piuttosto ricche ricevute e rifiutate: la confessione di Antonella Mosetti.

Solamente poche settimane fa, Antonella Mosetti aveva commosso i suoi seguaci social raccontando il tristissimo lutto subito in famiglia. Adesso, la donna si è messa in evidenza per argomenti ben diversi. Ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’, la soubrette è tornata ad affrontare il tema dei guadagni che sta facendo su OnlyFans, la piattaforma social per adulti con contenuti a “luci rosse”.

Antonella Mosetti: guadagni e richieste su OnlyFans

Già in passato, Antonella Mosetti aveva svelato alcuni dettagli sui guadagni importanti ma anche sulle particolari richieste che spesso le arrivano su OnlyFans, la piattaforma per adulti.

Adesso la donna ha tenuto a fare delle precisazioni svelando persino le cifre e il “listino” per determinati contenuti.

“Mi chiedono di tutto su OnlyFans“, ha esordito parlando con Monica Setta. “La cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C’è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 mila euro per l’immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba”, ha svelato.

“Mi hanno trattata come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista”, ha tenuto ancora a sottolineare la Mosetti facendo riferimento al fatto che sia stata tra le prime soubrette ad aprire un profilo sulla piattaforma per adulti. “Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare”.

La proposta per un video a luci rosse

Tra i vari passaggi della Mosetti, anche quello piuttosto particolare. Sebbene la donna abbia ammesso, di fatto, di “fare nudo”, ci sono anche dei limiti. “Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti”, ha detto. “Per un video po**o con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai”.