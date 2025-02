Nuovo amore per Taylor Mega che dopo essere uscita allo scoperto con il fidanzato sta piano piano svelando dettagli sul suo conto.

Aveva stupito tutti con una foto privata a letto con il nuovo fidanzato. Adesso, Taylor Mega ha provato a bissare quanto fatto in passato ma dando ulteriori indizi sull’identità dell’uomo che sarebbe al suo fianco. Pur lasciando un alone di mistero, la nota influencer ha deciso di sbilanciarsi fornendo ai fan l’età del partner.

Taylor Mega, il mistero sul nuovo fidanzato

Solamente alcune settimane fa, Taylor Mega aveva fatto parlare di sé per essersi mostrata in dolce compagnia sul letto con un uomo accanto. In quella occasione, moltissimi seguaci della ragazza si erano sbizzarriti facendo ipotesi ma non avevano trovato alcune risposta dai diretti interessati.

Taylor Mega – www.donnaglamour.it

La Mega si era fatta vedere distesa su un letto, abbracciata ad un partner misterioso, del quale si intravedevano solo il tatuaggio elaborato sul braccio e un dettaglio della biancheria firmata. Nulla di più. In quel contenuto social condiviso, l’immagine portava anche una didascalia “Choose your dreams…”, un invito a inseguire i propri sogni.

La foto intima e l’indizio sull’età

Adesso, l’influencer si è leggermente sbilanciata sul misterioso ragazzo. Attraverso un’altra foto pubblicata in una storia su Instagram, eccola in piedi, in intimo, con l’uomo alle sue spalle.

Di lui non vede il volto e non si comprendono, va detto, altri dettagli. Eppure, rispondendo ad una precisa domanda dei seguaci sull’età, ecco essere arrivato un indizio. “Ma veramente stai con un vecchio”, era stata la provocazione di un utente. La risposta della bella Taylor non si quindi fatta attendere: “Ha 29 anni. (Certo sono sempre 4 anni più di me però non lo definirei ‘vecchio’)”. Insomma, il partner della ragazza ha 29 anni, è moro, ed ha un bel fisico. Staremo a vedere se ci saranno più avanti altri dettagli.