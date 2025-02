Alfonso Signorini non perdona: la confessione su Shaila Gatta al GF

La figura di Shaila Gatta continua a far parlare al GF: anche Alfonso Signorini si è spinto in un commento un po’ pesante su di lei.

Non solo il piccolo scandalo generatosi tra alcune concorrenti al GF. Shaila Gatta è finita, in un certo senso, anche nel mirino del conduttore, Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima diretta del reality, infatti, il presentatore, parlando dell’ex Velina e dei suoi atteggiamenti all’interno della Casa, si è lasciato andare ad una particolare confessione.

Shaila Gatta, i commenti di Iago e Javier

All’interno della Casa del Grande Fratello, il nome di Shaila Gatta resta senza dubbio tra i più in auge tra i concorrenti. Non per forza con accezione positiva. Chiedere, per esempio, a Iago e Javier che nelle scorse ore si sono confrontati a lungo nella sauna con dichiarazioni non certo molto carine e piacevoli verso l’ex Velina.

I due ragazzi, parlottando e “complottando” nella sauna si sono espressi in modo molto negativo sui recenti atteggiamenti della Gatta.

Entrambi hanno manifestato quasi un certo fastidio per le movenze e i comportamenti della ragazza che è stata ritenuta in un certo senso “volgare”.

Alfonso Signorini, la confessione su Shaila

Proprio sull’argomento “volgarità” si è espresso pure il conduttore del GF, Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima diretta su Canale 5, infatti, il presentatore ha confessato un particolare sull’ex Velina che non è passato inosservato ai telespettatori e agli utenti del web. “Vi devo dire che mi sento un po’ in colpa. La povera Shaila è venuta a salutami e mi fa: ‘ma sono volgare io?’”, ha raccontato l’uomo. “E io le ho detto di sì. Spero non ci ria rimasta male”.

Insomma, anche il buon Alfonso non sembra avere una opinione troppo positiva dei recenti atteggiamenti della ragazza tra balletti, pose e mosse con Lorenzo Spolverato nella Casa.