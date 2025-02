Belen, video virale con i PanPers: arriva la “chiamata” a Fabrizio Corona

Simpatico siparietto per Belen Rodriguez e i PanPers con tanto di presa in giro al recente caso sui Ferragnez che ha coinvolto Corona.

Una prima frecciata era arrivata poche ore fa sul caso Ferragnez. Adesso, Belen Rodriguez, in compagnia del duo comico dei PanPers, ha fatto molto di più facendo un palese riferimento ai fatti recenti di gossip che hanno visto coinvolto anche Fabrizio Corona. L’occasione è stata il ritorno della trasmissione ‘Only Fun’ sul Nove.

Belen, la frecciatina sul caso Ferragnez-Corona

Torna a rendersi protagonista del mondo dello spettacolo e dei social Belen Rodriguez. L’argentina, infatti, si è concessa in queste ultime ore alcuni momenti di “gossip” facendo anche riferimento alla recente vicenda legata a Chiara Ferragni e Fedez con le rivelazioni scoppiettanti dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

L’argentina, in una recente storia social pubblicata, aveva lanciato una frecciatina che a molti è sembrata destinata proprio agli ex Ferragnez e al caos mediatico che si è scatenato nei loro confronti dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona.

La Rodriguez si era lasciata andare ad una frase speciale: “Comunque alla fine, con tutti questi casini che girano nel gossip, sono la più brava di tutti”. Parole che, sebbene non siano state accompagnate da alcun riferimento, erano parse indirizzate appunto al caso dell’imprenditrice digitale e del rapper.

Il video virale con i PanPers

Quel riferimento, adesso, è diventato ancora più evidente dopo un altro siparietto social, questa volta in compagnia del due comico dei PanPers. Per il lancio di Only Fun sul Nove, infatti, il due e l’argentina hanno ricostruito una situazione di gossip con riferimenti che sono sembrati alle vicende dei Ferragnez.

Anche in questo caso, l’argentina è stata pungente e dopo la richiesta di “discrezione” da parte dei due ragazzi ha prima garantito il massimo riserbo salvo poi fare una finta telefonata a… “Fabrizio”. Il siparietto è diventato subito virale e ha suscitato tantissime reazioni divertite.