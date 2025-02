Chiara Ferragni-Fedez-Corona: arriva la frecciatina di Belen Rodriguez

Il riferimento sembra chiaro: Belen Rodriguez si è lasciata andare ad una simpatica ma molto pungente frecciata. Le parole.

Sono giorni decisamente movimentati per quanto riguarda i gossip relativi a Chiara Ferragni, Fedez e Fabrizio Corona. A commentare, con ogni probabilità, il caos attorno al terzetto, è stata anche Belen Rodriguez che solamente pochi giorni fa si era mostrata ad una festa di compleanno alla quale ha preso parte il suo ex, Antonino Spinalbese. L’argentina si è lasciata andare ad una frecciatina che sembra, appunto, indirizzata al caos attorno ai Ferragnez.

Belen e i gossip sulla sua vita privata

Ormai showgirl navigata del panorama televisivo italiano e non solo, Belen Rodriguez è sempre stata molto chiacchierata per la sua vita privata. Sono all’ordine del giorno le notizie, spesso solo indiscrezioni sul suo conto. Eppure, tra i tanti “caos mediatici”, l’argentina ne è sempre uscita piuttosto bene.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La modella ha avuto il suo bel da farsi relativamente alla storia con Stefano De Martino, con il quale ha avuto un figlio, Santiago. Lo stesso si può dire riguardo a quella con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la seconda figlia, Luna Marì.

Eppure, al netto di qualche periodo movimentato, la conduttrice ora di Real Time, si è sempre ripresa. In questo senso, forse, è da leggersi la recente dichiarzioni che è suonata essere come una frecciatina riguardante il caso tra i Ferragnez dopo le rivelazioni esplosive di Fabrizio Corona.

La presunta frecciata a Ferragni, Fedez e Corona

Nelle scorse ore, la bella Belen, mentre si stava preparando per la sua trasmissione su Real Time, direttamente dal “trucco e parrucco”, si è lasciata andare ad una frase che non è passata inosservata.

“Comunque alla fine, con tutti questi casini che girano nel gossip, sono la più brava di tutti”, ha detto la donna. Sebbene non vi siano stati riferimenti particolari, sembra evidente come l’argentina abbia voluto riferirsi allo scandalo del momento con le questioni tradimenti legate ai Ferragnez e non solo.

Staremo a vedere se la donna vorrà dare qualche altra spiegazione sulle sue parole o meno.