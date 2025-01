Belen e Antonino Spinalbese di nuovo insieme ad una festa: il party speciale

L’ex coppia formata da Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez avvistata ad una festa di un’amica in comune.

Sempre piuttosto discussa tra televisione e social, Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé dopo i recenti scatti in topless mozzafiato. L’argentina, infatti, In occasione del 60º compleanno di Patrizia Griffini, nota come “la petineuse” della quinta edizione del Grande Fratello, era presente tra gli invitati. Allo stesso party, con lei, anche Antonino Spinalbese e la loro piccola figlia Luna Marì.

Belen alla festa di Patrizia Griffini

Come detto, in occasione del 60º compleanno di Patrizia Griffini, nota come “la petineuse” della quinta edizione del Grande Fratello, si è tenuta una festa al Vinthiages Café di Milano. Tra gli ospiti presenti, hanno spiccato sicuramente Belen Rodriguez e il suo ex compagno Antonino Spinalbese, entrambi amici della festeggiata.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

L’argentina, 40 anni, e Antonino, 29, hanno avuto una relazione iniziata nell’agosto 2020, dalla quale è nata la loro figlia Luna Marì nel luglio 2021. La loro storia d’amore si è conclusa nel dicembre dello stesso anno, con Belen che era successivamente tornata insieme a Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago, anche se solo momentaneamente.

Ad ogni modo, nonostante la separazione tra la showgirl e Spinalbese, e alcune turbolenze passate, i due hanno mostrato un atteggiamento cordiale e disteso durante l’evento per l’amica.

La vicinanza con Antonino Spinalbese

Alla festa, Belen è stata vista chiacchierare amabilmente con Antonino, segno di una ritrovata armonia tra i due, probabilmente per il bene della loro figlia. La serata è stata animata da brindisi, karaoke e balli, con la presenza di numerosi volti noti, tra cui Raffaella Zardo, Claudia Galanti, Giacomo Urtis, Antonia Achille e Sophie Codegoni. Anche Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, ha partecipato all’evento, documentando i momenti salienti, come l’arrivo della torta, con video e foto.

La presenza di Belen e Antonino insieme alla festa di un’amica comune e la loro interazione cordiale suggeriscono che, nonostante le difficoltà passate, i due abbiano trovato un equilibrio per mantenere rapporti sereni. Una bellissima notizia, soprattutto tenendo bene in considerazione il benessere della loro figlia, Luna Marì.