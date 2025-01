Massimiliano Ossini, imbarazzo in tv: la battuta “a luci rosse” dell’ospite

Momenti di imbarazzo in televisione con Massimiliano Ossini protagonista, suo malgrado, di un siparietto decisamente inatteso.

Dopo essersi raccontato a tuttotondo a Ballando con le Stelle e aver svelato alcuni dettagli inediti molto delicati sulla sua vita privata, Massimiliano Ossini è tornato al timone delle varie trasmissioni a lui affidate in questo 2025. In particolare in queste ore, a Uno Mattina, il presentatore ha dovuto fare i conti con un ospite piuttosto “simpatico” che si è spinto a fare una battuta da brividi…

Massimiliano Ossini e l’ospite a Uno Mattina

Durante l’ultima puntata andata in onda di Uno Mattna, Massimiliano Ossini ha avuto modo di confrontarsi con l’immunologo Claudio Franceschi. Durante il confronto, è stato proprio il professore a lasciarsi andare ad una battuta particolare.

Massimiliano Ossini

I due stavano dialogando a proposito del corpo umano e nel dettaglio sul fatto che ciascuno di noi ha la possibilità di avere un organo più vecchio di un altro.

“Abbiamo scoperto che ogni organo ha il suo orologio”, ha spiegato l’esperto. “E che in ogni persona c’è un organo più vecchio degli altri”.

Imbarazzo in tv dopo la battuta: il video

Il confronto tra il professore e Ossini è andato avanti con il conduttore che stava cercando di avere ulteriori spiegazioni: “Quindi stiamo dicendo che io potrei avere un organo più vecchio…”.

Il presentatore, però, è stato subito fermato da una battuta del suo ospite: “Speriamo non l’uccello“. Una frase decisamente ironica ma che ha creato dell’imbarazzo in studio.

Ossini, dal canto suo, ha proseguito a condurre alla grande Uno Mattina dicendo: “Diciamo quindi degli organi come il fegato potrebbero essere più anziano rispetto ad un altro”.

Il video con il siparietto si è subito diffuso anche sul web raccogliendo diverse reazioni e commenti. Molti, va detto, sono stati di elogio al presentatore per la capacità di non perdere il filo e andare avanti.