“Come ho perso la verginità”: la strana confessione di Piero Barone

Il Volo è stato protagonista a Le Iene di uno speciale con Nicolò De Devitiis: Piero Barone ha fatto una confessione decisamente intima.

Il trio de Il Volo è sempre molto amato e apprezzato. La musica e le capacità dei tre ragazzi sono ormai da anni un’eccellenza italiana e anche al netto di qualche problema avuto di recente, come il lutto che li ha colpiti, gli artisti si stanno confermando sempre ad altissimo livello. Anche per questo motivo Le Iene, tramite Nicolò De Devitiis hanno organizzato uno speciale andando a vivere la loro quotidianità per due giorni. In questa occasione, Piero Barone, membro del gruppo, ha fatto delle confessioni decisamente private.

Il Volo a Le Iene con Nicolò De Devitiis

Durante il recente speciale de Le Iene su Il Volo, i tre ragazzi si sono lasciati andare in compagnia di Nicolò De Devitiis.

Diversi sono stati gli spunti molto simpatici e curiosi che hanno reso le giornate vissute insieme speciali.

Ad esempio Gianluca Ginoble, tra le tante cose raccontate, ha rivelato i veri sentimenti che lo legano agli altri due componenti del gruppo: “Io gli voglio molto più bene di quanto loro pensino. All’inizio mi sono sentito molto solo perché Ignazio e Piero erano molto più vicini, essendo siciliani si capivano di più e parlavano in dialetto”.

La confessione di Piero Barone

Le dichiarazioni a Le Iene che, però, hanno generato maggiore attenzione sono tate quelle di Piero Barone.

Il ragazzo, infatti, ha svelato dettagli intimi. Mentre erano nella stanza dell’hotel, il cantante ha parlato di quando ha perso la verginità. “Un mese prima dei 18 anni, dietro un cespuglio”, ha svelato.

Nello specifico, a quanto pare, Piero era stato ospite, insieme a Ignazio e Gianluca, ad programma tedesco condotto da Michelle Hunziker e dopo quella sera è avvenuto il tutto. “Lei presentava, noi eravamo ospiti insieme a Jennifer Lopez e Cameron Diaz. Devo dire che a 18, 19 e 20 anni ci siamo divertiti. Poi, adesso a 30, 31 anni, è cambiato completamente tutto”, le sue parole.

“Perché io adesso non me la sento di finire un concerto e conoscere una persona, trascorrere un paio d’ore insieme e poi finita lì. Cerco l’amore. Se dovessi dirti una mia paura: è quella di non riuscire a formare una famiglia. Mi aspettavo forse che a quest’età qualcosa fosse già partito”.