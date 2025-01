“Non avevo capito”: Elettra Lamborghini svela perché ha bloccato l’intervista a Belve

Cosa c’è dietro il famoso episodio dell’intervista bloccata a Belve da Elettra Lamborghini? La ragazza ha finalmente fatto chiarezza.

Non solo la previsione nefasta su Sanremo 2025, Elettra Lamborghini è tornata a parlare in occasione dell’intervista al podcast di Alessandro Cattelan ‘Supernova’. La nota cantante ed ereditiera ha avuto modo di svelare, per la prima volta, il vero motivo per il quale decise di non dare il via libera per mandare in onda l’intervista a Belve con Francesca Fagnani.

Elettra Lamborghini e l’intervista a Belve bloccata

Ospite al podcas di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’, Elettra Lamborghini ha affrontato diversi argomenti e ha avuto modo anche di fare chiarezza su un famoso episodio che la vide protagonista ormai diversi anni fa.

Elettra Lamborghini

Era il 2022 e la bella Elettra era stata ospite della Fagnani a Belve ma la sua intervista fu bloccata in quanto la nota ereditiera non diede la liberatoria per la messa in onda.

All’epoca il fatto fece molto discutere e la Fagnani disse: “I patti sono chiari: non faccio rivedere le interviste e non permetto a nessuno di fare editing di un programma Rai. Anche nel rispetto del nostro lavoro giornalistico e dell’azienda […]”.

Adesso Elettra ha raccontato la sua verità su quella vicenda.

Il motivo

La Lamborghini nel podcast di Cattelan ha spiegato il motivo della sua decisione su quella famosa intervista a Belve: “Non lo avevo mai visto questo programma, pensavo fosse un’intervista normalissima. In pratica ad ogni domanda stavo smentendo tutte quelle cose assurde che a volte escono sui social”, ha raccontato.

“Alla fine mi sentivo di essere a Le Iene, non ho firmato e non so nemmeno perché in realtà. L’intervista era venuta molto figa, quando mi aveva chiesto che Belva mi sentissi, ho detto sia cane, poi cavallo, poi leopardo. Insomma, non avevo capito il gioco“, ha spiegato Elettra.