“Oggi ko”: Melissa Satta non sta bene, cosa è successo

Ore turbolente per Melissa Satta che via social ha comunicato di essere letteralmente ko. Ecco come sta l’ex Velina di Striscia.

Dopo essere stata tanto discussa a causa delle sue relazioni con gli uomini e aver fatto parlare per via di un pesante sfogo relativamente al non essere una “mangiauomini”, Melissa Satta torna sotto ai riflettori. In questo caso, però, non per una notizia tanto piacevole: l’ex Velina, infatti, non sta bene e lo ha comunicato via social.

Melissa Satta non sta bene

Sempre molto seguita sui social, Melissa Satta ha fatto preoccupare i suoi fan con una storia Instagram emblematica che la vede ammettere alcune difficoltà di salute.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

Per fortuna, apparentemente, non si tratta di nulla di particolare. L’ex Velina, infatti, si è addirittura concessa il lusso di uscire di casa e procedere con alcune attività che dovrebbero aiutarla ad andare avanti e guarire prima.

La Satta, infatti, ha spiegato con qualche dettaglio di essere alle prese con l’influenza ma che, allo stesso tempo, non le ha impedito di andare da un medico esperto in ozono terapia.

Come sta l’ex Velina: la foto

Nella foto social pubblica su Instagram, la bella Melissa si è mostrata sdraiata su un lettino di un ambulatorio, presumibilmente privato, e ha accompagnato il tutto da una spiegazione: “Influenza“, ha scritto con tanto di spunta per far capire quale sia il malessere che la sta colpendo in queste ore.

E ancora: “Oggi sono un po’ ko. Sono uscita solo per farmi tirare su dal Dottor Michele Bonaccorso”, ha aggiunto sottolineando di essere alle prese con una seduta di “ozono terapia + arnica vitamine e glutatione”.

A conferma del fatto che il malessere sia leggero, la Satta si è successivamente mostrata in piedi e vestita tutta elegante per un’altra uscita. Probabile, quindi, che stia già meglio. Noi, glielo auguriamo.