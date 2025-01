Grave lutto colpisce Mariasole Pollio: la giovane conduttrice televisiva piange la scomparsa della nonna con cui sognava Sanremo.

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2025, e tra i tanti protagonisti di questa edizione c’è anche Mariasole Pollio che quest’anno debutterà al PrimaFestival. Ma una terribile notizia ha scosso nelle scorse ore la giovane conduttrice televisiva.

Mariasole ha dovuto dire addio all’amata nonna che l’ha sempre sostenuta con amore incondizionato. Il dolore è ancora più grande considerando che la nonna aveva fatto un sogno premonitore, predicendo che Mariasole un giorno sarebbe salita sul palco del Festival di Sanremo.

Mariasole Pollio: un legame speciale con la nonna

In un post pubblicato sui suoi social, Mariasole ha espresso il suo amore eterno per la nonna, con parole che raccontano una vita di risate, affetto e piccoli gesti quotidiani.

La conduttrice ha rivelato che, sebbene ora sia difficile immaginare la sua vita senza di lei, porterà per sempre nel cuore l’insegnamento di sua nonna.

Un legame che andava oltre le parole, fatto di carezze e della famosa parmigiana di melanzane che la nonna preparava con amore. “Non ne troverò mai una buona come la tua” ha scritto Mariasole, emozionata.

Sanremo: il sogno premonitore che si è avverato

La nonna di Mariasole Pollio aveva predetto il suo futuro, raccontando un sogno in cui vedeva la nipote sul palco di Sanremo. A distanza di anni, quel sogno è diventato realtà, con Mariasole che quest’anno condurrà il PrimaFestival del celebre evento musicale.

Un sogno che ha visto la luce, in un gesto simbolico che unisce l’amore familiare e la carriera professionale, proprio in un momento di grande cambiamento per Mariasole.

Mariasole ha condiviso sui suoi social un lungo messaggio di addio alla nonna, promettendo che ogni traguardo da ora in poi sarà dedicato a lei. “Dio fa e si riprende le cose migliori” ha scritto Mariasole, concludendo con un toccante “Ci vediamo nei sogni“.