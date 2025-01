La mamma di Fedez risponde su Instagram dopo gli scandali sui tradimenti del figlio nei confronti di Chiara Ferragni.

Lo scandalo scoppiato nelle ultime ore che ha travolto il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sta coinvolgendo anche altri attori vicini all’ex coppia. Dopo che l’influencer ha rotto il silenzio rivelando i motivi dietro la fine della relazione con il rapper, adesso anche la madre di Federico Lucia ha deciso di dire la sua.

In risposta a un commento di un utente che le chiedeva perché non avesse parlato della situazione, Annamaria ha risposto in modo deciso intervenendo nella spinosa questione. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La madre di Fedez rompe il silenzio

Sotto all’ultimo post Instagram di Annamaria Berrinzaghi sono arrivati centinaia di messaggi di utenti che si sono scagliati contro la famiglia del rapper in seguito alle gravi accuse mosse da Chiara Ferragni.

Al commento “La mammina non parla più?” di un utente, la madre di Fedez ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. “Ma quale è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati come non ha mai parlato nessuno di noi” è stata la risposta della Berrinzaghi.

Con queste parole, la madre del rapper ha scelto di mantenere una posizione di riservatezza, chiudendo ogni possibilità di commentare pubblicamente.

La risposta di Valentina Ferragni

Anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha detto la sua sulla vicenda. L’influencer ha, infatti, pubblicato sul suo profilo Instagram un post che sembra riferito alla situazione che si è scatenata nelle ultime ore.

“Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte da non lasciarmi più” si legge, e sotto scrive “Per tutte noi“.