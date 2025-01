Caos a Sanremo 2025: Cristiano Malgioglio smarrisce le valigie con gli abiti per lo show. Il co-conduttore nel panico.

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2025 e i colpi di scena si susseguono: dopo il ritiro di Emis Killa dalla kermesse in seguito al rinvio a giudizio arrivano nuove notizie allarmanti: Cristiano Malgioglio ha smarrito le valigie con gli abiti per la serata in cui condurrà il Festival.

Un evento che ha mandato nel panico l’eccentrico cantautore che era già pronto a stupire il pubblico con i suoi sfavillanti abiti. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Cristiano Malgioglio: abiti smarriti prima di Sanremo

Durante un collegamento con La Vita in Diretta, Malgioglio ha raccontato l’accaduto, spiegando che i suoi bagagli sono rimasti bloccati all’aeroporto di Madrid e che attende di riaverli da ben sette giorni.

“Sono molto preoccupato” ha ammesso, nonostante gli sia stato garantito che le valigie dovrebbero arrivare a breve. “Dovevano arrivare 7 giorni fa ma non sono arrivati. Non nascondo che sono molto preoccupato ma mi hanno assicurato che tra poche ore dovrebbero arrivare” ha rivelato il cantautore.

Cristiano Malgioglio

Sempre con la sua inconfondibile ironia, Malgioglio ha poi scherzato sull’’dea di salire sul palco dell’Ariston in pigiama, qualora i suoi abiti non arrivassero in tempo.

Sanremo 2025: Cristiano Malgioglio pronto a calcare il palco dell’Ariston

Nel frattempo, il celebre paroliere si prepara a regalare al pubblico momenti indimenticabili, e promette di essere una vera “scheggia impazzita” durante la serata che lo vedrà protagonista accanto a Bianca Balti e Nino Frassica.

Sanremo è sempre ricco di colpi di scena e questa vicenda aggiunge ulteriore suspense all’attesa del Festival. Riuscirà Malgioglio a recuperare i suoi look? Lo scopriremo nei prossimi giorni!

Intanto i protagonisti del Festival si stanno preparando al grande giorno del debutto a cui mancano meno di due settimane.