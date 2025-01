La star di Smallville, Tom Welling, arrestato per guida in stato di ebbrezza: fan preoccupati per l’attore, “Irriconoscibile!”.

Tom Welling, celebre interprete di Clark Kent nella serie TV Smallville, è stato arrestato lunedì in California per guida in stato di ebbrezza. La notizia ha profondamente sconvolto i fan della serie che hanno notato un particolare inaspettato nelle foto dell’arresto dell’attore.

Ma scopriamo che cosa è successo e qual è stata la reazione degli utenti social alla sconvolgente notizia.

Tom Welling arrestato: cos’è successo

L’attore, oggi 47enne, è stato fermato dalle autorità e successivamente rilasciato dopo essere stato citato per la violazione del limite alcolico consentito.

Secondo quanto riportato da TMZ e New York Post, l’attore non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto, e ha scelto di mantenere il silenzio insieme al suo team.

La notizia ha sorpreso molti fan della serie cult andata in onda dal 2001 al 2011, che ricordano Welling come il giovane e atletico Clark Kent.

'Smallville' Star Tom Welling Arrested for Driving Under the Influence | Click to read more 👇 https://t.co/ylgiodKUIC — TMZ (@TMZ) January 28, 2025

Ma a scatenare la preoccupazione dei fan è stata la foto pubblicata in seguito al suo arresto.

Tom Welling irriconoscibile: fan allarmati

Oltre all’arresto, a far discutere è stato l’aspetto dell’attore nella foto segnaletica diffusa dai media.

Molti fan si sono detti scioccati dall’invecchiamento di Welling, commentando con frasi come: “Quello è Tom Welling? Non lo avrei mai riconosciuto!“, e ancora “Superman è irriconoscibile!“. Qualcuno ha scritto: “È invecchiato malissimo, che peccato“.

Sebbene l’attore abbia sempre mantenuto una vita lontana dai riflettori, sui social si mostrava sereno accanto alla moglie Jessica Rose Lee e ai loro due figli, Thomson Wylde e Rocklin Von.

Dopo il successo di Smallville, Welling ha avuto una carriera piuttosto discreta, apparendo solo in pochi progetti cinematografici e televisivi. Di recente ha recitato in Mafia Wars e Clear Cut, condividendo il set con attori come Alec Baldwin e Clive Standen.