Federica Nargi svela il grande insegnamento ricevuto dalla nonna che non c’è più

L’ex Velina Federica Nargi ha raccontato aspetti della sua vita privata con Alessandro Matri e anche un particolare insegnamento ricevuto.

L’abbiamo vista protagonista a Ballando con le Stelle e ancora oggi si parla di lei. Federica Nargi è stata ospite di Verissimo con Silvia Toffanin e dopo la verità sui rumors di matrimonio con Alessandro Matri, ecco ulteriori dettagli privati sulla loro famiglia ma anche su un insegnamento che ha ricevuto da parte della sua amata nonna che, oggi, non c’è più.

Federica Nargi e la famiglia con Matri

Tra i tanti passaggi importanti dell’intervista di Federica Nargi a Verissimo, ha attirato l’attenzione quello relativo allo splendido rapporto con il compagno e padre delle sue figlie, Alessandro Matri.

“Stiamo insieme da 16 anni, avevamo io 18 anni e lui 23 e siamo quindi cresciuti insieme. Il segreto della nostra longevità è che siamo rimasti fedeli a noi stessi, siamo diversi caratterialmente, ma abbiamo gli stessi valori”, ha detto l’ex Velina

Federica Nargi – www.donnaglamour.it

Spiegando ancora il loro rapporto: “Usciamo con gli amici di sempre e siamo attaccati alle nostre radici. In passato sono stata molto gelosa, ma oggi è più geloso lui perché adesso mi vede più sicura e indipendente”.

Ma come sono Federica e Alessandro da genitori? “Siamo dei genitori presenti, io voglio essere per loro non solo una mamma che dà le regole, ma anche una compagna di vita”, ha spiegato la Nargi. “Mi mostro in tutte le mie fragilità, nella crisi e nella follia, perché vogliono che le mie figlie siano vere e che non nascondano mai le loro emozioni”, ha ammesso l’ex Velina.

Il ricordo dell’insegnamento della nonna

Passaggio toccante, quello a Verissimo relativo alla nonna. “Nonna è andata via due anni fa, era un punto di riferimento per me. Aveva 93 anni, ma con la testa c’era in tutto e per tutto, ci sentivamo due, tre volte a settimana e lei mi ha insegnato ad affrontare la vita con un sorriso. Mi diceva: ‘Non farti vedere mai che stai male perché la gente gode nel vederti triste, tu sorridi sempre'”, le sue parole commosse nel ricordo della parente scomparsa.