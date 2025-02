Ilary Blasi, nuovo viaggio con Bastian: con loro c’è una “intrusa”

Viaggio di relax per Ilary Blasi che è volata fuori dall’Italia con il compagno Bastian Muller e non solo. Ecco dove sono andati.

Ha di recente fatto chiarezza sul presunto rapporto di amicizia rotto con Silvia Toffanin. Adesso, Ilary Blasi torna a far parlare relativamente alla sua storia d’amore con Bastian Muller. La nota showgirl, infatti, in queste ore è partita con il suo compagno fuori dall’Italia per trascorrere qualche giorno di relax. Con loro “una intrusa” e anche alcuni amici.

Ilary Blasi, il viaggio in compagnia

Sebbene si sia allontanata da qualche tempo dal clamore del piccolo schermo, Ilary Blasi resta sempre uno dei volti maggiormente chiacchierati e seguiti via social dalle persone.

In questo senso, non è sfuggito il recente viaggio fatto con il compagno Bastian Muller e non solo. I due sono partiti per Amsterdam…

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

La celebre conduttrice televisiva, come detto, ha recentemente trascorso una piacevole vacanza ad Amsterdam in compagnia del suo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, e anche di una “intrusa“. Di chi si tratta? Della figlia maggiore, Chanel Totti. Durante il soggiorno, il trio ha condiviso momenti di svago e relax, documentati attraverso diverse storie su Instagram.

In questo senso, tra i vari contneuti condivisi, ecco una clip dove la manager di Ilary, Graziella Lopedota, ha mostrato un bagno dotato di un water automatico dando vita ad un simpatico siparietto con la conduttrice.

Le foto social

Oltre al breve filmatino condiviso, tramite un post, la bella Ilary ha fatto vedere alcune foto della sua vacanza olandese suscitando diverse reazioni.

La showgirl è sembrata godersi queste ore di serenità vissute con la figlia ma soprattutto con il compagno Bastian che, evidentemente, dopo la fine del matrimonio con Totti, è stato per lei una vera e propria roccia sulla quale appoggiarsi.

“Che bella che sei, anche io sono ad Amsterdam ma non ti ho vista”, ha commentato un fan. “Sempre più bella, meriti la serenità”, ha aggiunto un altro seguace della donna.