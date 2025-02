Noemi esce allo scoperto: ecco perchè duetterà con Tony Effe a Sanremo

Dopo le polemiche su Tony Effe, Noemi è uscita allo scoperto spiegando perché ha scelto di cantare in duetto con lui a Sanremo.

Ha raccontato alcuni degli aspetti che l’hanno portata alla sua recente trasformazione fisica. Ora, Noemi è uscita allo scoperto su un altro tema molto delicato e piuttosto discusso: Sanremo 2025 e la presenza di Tony Effe alla kermesse. Nello specifico sul fatto che la donna duetterà con il giovane rapper nella serata cover.

Noemi, il pensiero su Tony Effe

Sarà in gara al Festival di Sanremo 2025 con la canzone ‘Se ti innamori muori’, e nella serata dei duetti sarà protagonista con Tony Effe. Noemi ha raccontato, come spiegato dall’Ansa, alcuni dei pensieri sul giovane rapper ma anche la ragione che l’ha portata a prendere tale decisione.

“La cosa peggiore che possiamo fare nella musica è ignorare e silenziare”, ha detto la cantante. “Io credo tanto nel dialogo. Ogni artista ha una sua evoluzione. Di Tony Effe mi piace la grande schiettezza che è anche nel ruolo della musica. Lui è un artista controverso e intavolare un discorso con la parte più controversa della musica è bellissimo”, ha spiegato l’artista romana.

Il motivo del duetto a Sanremo 2025

Noemi, andando avanti con il suo discorso, ha spiegato poi il motivo del duetto che vedrà lei e Effe esibirsi sulle note di ‘Tutto il resto è noia’ di Califfano. “Ci vuole rispetto per le persone. L’idea è stata mia, ‘Tutto il resto è noia’ ci permetteva di raccontare il mondo che ci circonda. Esibirmi con Tony Effe non è stata una decisione presa con leggerezza, ci ho pensato, considerando che sono sostenitrice di ‘Una nessuna centomila’ (l’iniziativa per raccogliere fondi per aiutare le donne vittime di violenza, ndr)”.

La donna ha quindi aggiunto: “Non ho fatto questa scelta per ripulire l’immagine di Tony Effe, ma mi piaceva l’idea di sostenere l’evoluzione di un artista che è molto ascoltato”. In questo senso, Noemi ha anche spiegato di avere “un desiderio che sarà una bella scommessa”, ovvero quello di “portare sul palco di ‘Una nessuna centomila’ nel live settembre proprio lui”.