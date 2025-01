La trasformazione fisica di Noemi: “Quel confronto mi ha molto ferito”

La cantante Noemi ha parlato della necessità di un cambiamento sui temi peso e obesità sottolineando la situazione da lei vissuta.

Indubbiamente è tra le cantanti italiani di maggiore rilievo e anche per questo la trasformazione fisica avuta negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di tantissime persone. Stiamo parlando di Noemi che oltre a far parlare per quella che è stata la sua dieta, ha voluto affrontare alcuni temi legati alla necessità di un cambiamento culturale su peso e benessere essendo testimonial della campagna di sensibilizzazione contro l’obesità ‘The Impossible Gym’, di cui vi è stato un evento in queste ore a Roma.

Noemi, il cambiamento necessario

Intervenuta a margine dell’evento a Roma per la campagna di sensibilizzazione ‘The Impossibile Gym’, Noemi ha sottolineato come alcuni argomenti debbano essere affrontati in modo molto delicato ma, allo stesso tempo, di come sia necessario discuterne.

Noemi

Per l’artista serve assolutamente “un cambiamento culturale sul tema del peso e, quindi, dell’obesità”. “Il corpo di una persona è costantemente sotto gli occhi di tutti e il giudizio e pregiudizio purtroppo spesso accompagnano il pensiero e le parole delle persone”, ha detto.

La svolta: il confronto con Michelle Hunziker

Noemi ha poi voluto sottolineare un momento critico in questo senso per lei. Dialogando con il Corriere della Sera, infatti, l’artista ha spiegato: “Io mi ricordo un momento preciso in cui mi sono accorta dello stigma legato all’obesità. A Sanremo del 2018 io, che all’epoca ero molto abbondante, ero gonfia, ero grossa, avevo un vestito scollato molto simile a quello di Michelle Hunziker che presentava la serata”, le sue parole.

“Sui social è apparso un bellissimo meme che ci metteva a confronto: ‘Quando lo ordini su Wish’, con la sua foto, ‘e quando ti arriva a casa’, con la mia. Quel meme mi ha molto ferito ed è stato un campanello di allarme con il quale mi sono vista per la prima volta e mi sono accorta che forse volevo vivere il mio corpo in una maniera diversa: in quell’immagine ho visto la mia sofferenza“.