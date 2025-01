Selvaggia Lucarelli non si trattiene: pesante affondo su Fabrizio Corona

Le parole antipatiche con tanto di insulto da parte di Fabrizio Corona a Selvaggia Lucarelli e la dura replica della donna.

Il caso Fedez-Ferragni con tanto di rivelazioni di Fabrizio Corona continua a far parlare. Chiamata in causa, anche Selvaggia Lucarelli che nelle ultime ore ha fornito indiscrezioni sulle strane richieste che starebbe facendo il rapper a proposito della ex. Ma non solo. La penna graffiante è stata insultata dall’ex re dei paparazzi al quale ha voluto, giustamente replicare a tono.

Fabrizio Corona, le parole a Selvaggia Lucarelli

Nelle ultime ora, Fabrizio Corona ha “fatto saltare il banco” parlando di Fedez e Chiara Ferragni e fornendo dettagli sulla loro storia d’amore, dal principio fino alla conclusione.

Tra le varie dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi non è mancata una frecciatina a Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli

Corona, senza peli sulla lingua, aveva definito “cicciona” e “stron*a” la Lucarelli nei video in cui racconta con tanti particolari l’ascesa e il declino dei Ferragnez dal matrimonio alla rottura, compresa la presunta relazione parallela tra Fedez e Angelica Montini.

I due insulti mandati alla penna graffiante, però, hanno portato alla sua forte replica.

La dura replica della penna graffiante

Attraverso la propria newsletter, la Lucarelli ha commentato le rivelazioni di Corona sui Ferragnez e ha tenuto a rispondere agli insulti gratuiti ricevuti.

“Non ho avuto bisogno di domandarmi cosa fosse successo perché avevo già la risposta”, ha esordito la donna. “Una risposta che ho, ormai, da tre anni, e cioè da quando una pianta infestante ha iniziato a occupare, soffocare, parassitizzare ogni spazio e pertugio del web”, ha detto riferendosi a Corona.

“Il vero contenuto siete voi, che di quel video vedete solo il gossip. E questo dimostra che quella pianta infestante ha soffocato anche voi. Non vi accorgete della violenza su più livelli che c’è nel video, e del fatto che la state legittimando e moltiplicando sulle vostre pagine, ridacchiando e commentando come foste al cinema”, ha completato il suo pensiero la donna.