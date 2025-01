Dopo tanti anni e diverse polemiche senza esclusione di colpi, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si sono ritrovati in televisione.

Se di recente ha fatto discutere per le frecciatine lanciate a Heather Parisi, adesso Giancarlo Magalli torna a far parlare di sé per una particolare reunion avvenuta ben otto anni dopo l’ultima apparizione insieme in Rai, quella con Adriana Volpe, con la quale il feeling, dopo gli anni di lavoro insieme, non era certamente ottimale.

Magalli-Volpe, le polemiche sul loro rapporto

Le vicende legate ai rapporti tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno tenuto banco per diversi anni. Il rapporto tra i due ex colleghi, al netto di quanto veniva mostrato nel corso delle trasmissioni in cui erano protagonisti, non è mai stato ottimale.

Adriana Volpe

Dopo aver smesso di lavorare insieme, nessuno dei due ha tenuto nascosto il proprio fastidio rispetto a determinate situazioni vissute.

In questo senso, sia Magalli che la Volpe si erano spinti molto in là con le tensioni arrivando, persino, a doversi confrontare con un giudice di mezzo.

L’incontro a La Volta Buona

Adesso, nel corso dell’ultima puntata andata in onda a ‘La Volta Buona‘, con Caterina Balivo, il colpo di scena: la reunion in Rai otto anni dopo l’ultima volta.

La padrona di casa ha comunicato a Magalli l’arrivo della Volpe e il presentatore l’ha attesa in piedi: “Le signore hanno diritto… poi un ospite”.

L’uomo le ha poi dato la mano e anche un doppio bacio sulle guance. “Sono un po’ emozionata”, ha spiegato la bella Adriana entrando in studio e salutando l’ex collega.

Successivamente, la donna si è accomodata accanto proprio a Magalli proseguendo senza problemi in trasmissione.

I due, a quanto pare, non si vedevano in uno studio della Rai da ben otto anni. La Balivo è riuscita ad una piccola impresa che pare essere stata gradita dai diretti interessati e anche dal pubblico.