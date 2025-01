Elettra Lamborghini, il retroscena: ecco quando ha parlato con Dio

Intervenuta nel podcast di Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita movimentata.

Ha fatto capire la sua verità sulla famosa intervista bloccata a Belve, ma non solo. Elettra Lamborghini, ospite del podcast ‘Supernova’ di Alessandro Cattelan, ha raccontato tantissimi aneddoti sulla sua vita compresi quelli legati ai suoi viaggi dove si è ritrovata persino a parlare con Dio per sua stessa ammissione.

Elettra Lamborghini e i viaggi

Ospite di Alessandro Cattelan al podcast ‘Supernova’, Elettra Lamborghini ha parlato di diversi argomenti tra cui la passione per i viaggi che, fin da piccola, si è trovata a fare.

“I miei sono di Bologna. Di base sto tra Miami, Belgio e diciamo Lombardia, però non Milano perché a me piace stare fuori”, ha ammesso l’ereditiera. “Quando ero più giovine, anche se adesso sono ancora giovine, mi piaceva fare avanti e indietro senza problemi. Adesso raga io mi addormento, cioè non ce la faccio. Quindi ho detto ‘Lascia stare perché mi viene proprio l’ansia’ e quindi vado poco”.

Elettra Lamborghini

Simpatica chicca anche per quanto riguarda l’avere o meno l’autista: “Io non sopporto avere l’autista. Metti che voglio uscire alle 10 di notte, non succede quasi mai. Voglio uscire, voglio andare a prendere il McDonald’s, boh, Sì. così non succede mai Però l’ho fatto quando ero più giovine. E cosa fai? Chiami l’autista? No”.

Il retroscena: “Quando ho parlato con Dio”

Importante passaggio, invece, per quanto concerne la fede. Elettra ha ammesso di aver parlato con Dio: “Durante un volo è successo, però non non mi parla più. Secondo me ho fatto qualcosa sbagliato, infatti sono un po’ presa male e non mi parla da un po’”.

Spiegando la situazione vissuta: “Forse stavo andando in Spagna o in Belgio, non mi ricordo più. Mi ha parlato. Mi ha detto qualcosina. Mi è arrivato qualcosa. Ogni cosa che gli chiedevo lui me lo faceva trovare in poche parole. Io avevo bisogno di risposte e lui me le faceva trovare. Adesso io ho ho un po’ paura di aver fatto qualcosa perché io magari gli ho chiesto qualcosa e io ho fatto l’opposto. Allora forse lui sta cercando di farmi capire che ho sbagliato qualcosa”