Spesso discussa, Oriana Marzoli non è stata dimenticata in Italia tanto che qualcuno la rivorrebbe al Grande Fratello.

Ha fatto tanto discutere al GF, sia quello italiano che spagnolo e ha ancora di più attirato l’attenzione con la famosa rissa in quello cileno. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, la bellissima modella, che adesso sarebbe pronta a rivivere l’esperienza nella Casa di Cinecittà. La donna ne ha parlato ai fan nel corso di una diretta social.

Oriana Marzoli e l’esperienza al Grande Fratello

In Italia, la bella Oriana Marzoli era senza dubbio stata tra le protagoniste principali del Grande Fratello, con discussioni, polemiche e persino una storia d’amore con Daniele Dal Moro. In tanti, tra i telespettatori la ricordano positivamente.

Oriana Marzoli

Il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia era stato segnato da diversi momenti ma, ovviamente,soprattutto dalla turbolenta relazione con Daniele Dal Moro, che come è noto ha vissuto diversi alti e bassi. Ad ogni modo, sebbene in molti avessero puntato sulla vittoria di Oriana, l’ex Vippona si era classificata solamente al secondo posto.

In quella occasione, il reality era stato vinto da Nikita Pelizon. In questo senso potrebbe quindi leggersi la risposta data in queste ore dalla Marzoli riguardo un ritorno in Italia e anche al GF.

L’idea per il bis

Tramite diversi contenuti social, poi convidisi anche da alcuni utenti sul web, la bella modella ha confessato che avrebbe piacere a tornare protagonista del reality show italiano.

“Tornare a lavorare in Italia? Magari, io spero di sì”, ha esordito. E ancora con tanto di precisazione sul GF: “Io rifarei al 100% il Grande Fratello perché lo sapete che per me è stata la mia migliore esperienza televisiva, quindi assolutamente”.

Staremo a vedere se la ragazza avrà questa possibilità, se non già in questa edizione, magari nelle prossime. In tanti gradirebbero…