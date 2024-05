Oriana Marzoli e Pamela Diaz si sono picchiate nel reality show cileno “Ganar o Servir”. Scopri i dettagli del caso e i motivi della lite!

Nel reality show cileno “Ganar o Servir”, la tensione è alle stelle, tanto che Oriana Marzoli e Pamela Diaz sono arrivate alle mani. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022, Oriana Marzoli, è nota per il suo carattere forte e le sue partecipazioni a numerosi reality show come “Mujeres Hombres y viceversa” e “Supervivientes”. Tuttavia, questa volta sembra che le cose siano sfuggite di mano.

Oriana Marzoli e Pamela Diaz: uno scontro fisico inaspettato

Le voci circolate online riferiscono che Oriana Marzoli sia stata vittima di un acceso diverbio con Pamela Diaz, un’altra concorrente molto amata dal pubblico. Le due avrebbero iniziato a discutere animatamente, arrivando poi allo scontro fisico. Sebbene le immagini dell’incidente non siano state rese pubbliche, la produzione del reality ha confermato che qualcosa di grave è effettivamente accaduto.

Oriana Marzoli

I fan di Oriana Marzoli sono indignati e chiedono giustizia per la loro beniamina. La stessa Oriana ha chiesto alla produzione di squalificare Pamela Diaz, minacciando altrimenti di abbandonare il programma. La situazione è complicata, soprattutto perché Pamela Diaz è stata ingaggiata con un cachet considerevole, si parla di un milione di dollari.

Il motivo della lite: la gelosia per Facundo Gonzalez

Il motivo della lite sembra essere legato a Facundo Gonzalez, ex fidanzato di Pamela Diaz, che ha mostrato interesse per Oriana Marzoli. La gelosia avrebbe quindi innescato la lite, culminata nello scontro fisico. La produzione sta ora valutando come procedere per gestire al meglio la situazione e garantire la sicurezza dei concorrenti.

Intanto i fan della Marzoli hanno commentato l’episodio sui vari social chiedendo a gran voce l’espulsione della Diaz dal programma.

Pare, tuttavia, che non ci siano state conseguenze fisiche dopo la lite scoppiata tra le due donne.