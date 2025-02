Amici, primo allievo al Serale: la telefonata in lacrime

Nella scuola di Amici si è deciso per il primo allievo al Serale: ecco di chi si tratta e la sua reazione dopo aver indossato la maglia dorata.

Momenti speciali nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse giornate, gli allievi erano stati chiamati a stilare le loro classifiche di gradimento al fine di ipotizzare chi sarebbe stato, secondo loro, meritevole di andare o meno al Serale. Nella puntata domenicale, ecco arrivare la prima maglia dorata di questa edizione.

Amici, primo allievo al Serale

Si avvicinano le fasi calde di Amici con gli allievi che piano piano faranno accesso al Serale. Durante la puntata domenicale, in questo senso, è stata assegnata la prima maglia dorata. A riceverla, in modo inatteso, è stato Nicolò, allievo di Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli – www.donnaglamour.it

La maestra, durante la puntata domenicale del talent show, ha fatto notare come le classifiche stilate dagli allievi in merito a chi sarebbe dovuto essere meritevole o meno della maglia del Serale non siano state di suo gradimento.

Per tale ragione, la prof è stata la prima a voler assegnare una maglia dorata ad un ragazzo. A riceverla, come detto, è stato il cantante Nicolò che ufficialmente è diventato il primo allievo nella fase conclusiva della trasmissione.

Nicolò e la gioia della maglia dorata

Nel daytime andato in onda lunedì 3 febbraio, Nicolò ha festeggiato il traguardo raggiunto con una telefonata molto toccante alla famiglia. “Sono al Serale“, ha detto alla madre che ha esultato urlando.

“Eh… sono contento”, ha detto piangendo il ragazzo. “Grazie mamma. Grazie davvero di tutti i sacrifici, di tutto quanto. Non avrei potuto senza te e papà”, le parole del giovane artista.

“Sai che lo facciamo perchè ti vogliamo bene e tu ci hai messo l’impegno. Ringrazia te stesso. Non abbatterti mai, mai. Capito?”, ha detto la madre dell’artista.