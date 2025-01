“Chi andrà al Serale di Amici?”: i voti e la classifica non piacciono agli allievi

Si avvicina il Serale di Amici di Maria De Filippi e gli allievi hanno stilato una prima ipotetica classifica per l’ingresso alla fase calda.

Si fa sempre più sul serio nella scuola di Amici. Si avvicina il momento del Serale e, al netto delle voci sul possibile cambio di giuria, ai ragazzi del talent è stato chiesto di stilare una loro classifica su chi meriterebbe o meno il pass per l’appuntamento conclusivo che eleggerà i migliori delle categorie ballo e canto. La graduatoria venutasi a creare, però, non ha entusiasmato qualcuno…

Amici, gli allievi votano per il Serale

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici è stato fatto vedere come la produzione abbia chiesto agli allievi di dare uno sguardo al futuro e precisamente al Serale.

I ragazzi sono stati chiamati a votare chi, secondo loro, è meritevole di accedere alla fase finale della trasmissione.

Nello specifico, gli allievi sono stati chiamati a stilare una classifica dal primo all’ultimo relativamente alla propria categoria di appartenenza.

“Dovete immaginare che al Serale ci siano solo 10 posti, 5 per il ballo e 5 per il canto”, è stato riferito ai ragazzi che, poco dopo, hanno iniziato a dare i vari giudizi.

La classifica e le reazioni

Al termine della votazione è stata mostrata agli allievi la classifica. Per quanto riguarda la graduatoria di canto, essa ha visto Senza Cri al primo posto seguita da Jacopo Sol, Trigno, Antonia e Chiamamifaro dentro le prime cinque posizioni.

A deludere, la posizione di Deddè e Mollenback. In particolare l’ultimo si è mostrato molto deluso: “Ho paura”, ha detto confidandosi con i compagni. “A parte che ho una paura di tornare a fare quello che facevo prima. Spero semplicemente di avere il tempo e di darmi il tempo di darmi la serenità di godermi la cosa. Di divertirmi e di esprimere quello che sono. Io so che dentro di me farò qualsiasi cosa per prendermi quella maglia”.