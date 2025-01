Caos Ferragnez: il messaggio di Valentina Ferragni (forse) per Chiara

Dopo lo sfogo di Chiara sulle voci su Fedez, ecco il messaggio di Valentina Ferragni sui social che sembra avere un destinatario preciso.

Le indiscrezioni sui presunti tradimenti di Fedez e lo sfogo senza precedenti di Chiara Ferragni. Adesso, nel caso tra i Ferragnez interviene con delicatezza anche Valentina Ferragni, sorella della più nota influencer. La ragazza ha voluto condividere un messaggio che sembra destinato proprio alla sua parente in questa situazione molto complessa.

Caos Ferragnez: lo sfogo di Chiara

Sono ore decisamente scottanti per Chiara Ferragni e Fedez. I due, dopo essersi separati, continuano a far discutere. In particolare alcune informazioni svelate da Fabrizio Corona hanno portato l’imprenditrice digitale a sfogarsi duramente.

Valentina Ferragni

La Ferragni, infatti, tramite alcune stories su Instagram ha fatto chiarezza sulla sua posizione: “Sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà, quando faticavo ad alzarmi dal letto”.

E ancora: “L’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non essere trascinato nel mio danno d’immagine”.

Il messaggio di Valentina Ferragni

La vicenda, destinata a far parlare ancora a lungo, ha trovato successivamente allo sfogo di Chiara, anche un messaggio di sua sorella Valentina Ferragni.

Sebbene non ci siano stati riferimenti espliciti, la destinataria sembra proprio essere Chiara: “Un giorno mi perdonerò. Del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte da non lasciarmi più”, le parole di Valentina che ha usato una poesia di Emily Dickinson evidentemente per sostenere la parente in questo momento complicato.

Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno ulteriori reazioni. Per ora è arrivata anche quella della madre di Fedez che ha cercato di placare gli animi degli haters.