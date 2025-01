Ecco quanto guadagnano tutti i personaggi del salotto di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

C’è Paolo Bonolis, c’è Luca Laurenti e ci sono ovviamente i concorrenti che, uno dopo l’altro, cercano di diventare i campioni delle puntate e di aggiudicarsi il montepremi in palio. Ma tra i protagonisti di Avanti un altro ci sono anche i personaggi del salotto, presenze fisse all’interno di ogni puntata del programma pronte a entrare in scena se chiamate per porre le domande legate alle proprie categorie. Ma quanto guadagnano i personaggi del salotto di Avanti un altro? Certamente non guadagnano quanto Paolo Bonolis o Luca Laurenti ma il loro cachet è comunque importante. Vediamolo insieme.

Avanti un altro 2025: i personaggi del salotto e non

Prima di soffermarsi su quanto guadagnano, vediamo chi sono i personaggi del salotto di Avanti un altro 2025:

Il Vento del Mistero: Flavia Vento

Lo scienziato pazzo: Romano Talevi

L’uomo dei rebus: Carlo Romano

L’agente segreto: Martino Meuli

Horror: Mor Beye

Brasile: Kenia Fernandes

Miss Web: Laura Cremaschi

Viaggi: Greta Cianfano

XXXL: Francesco Saverio Nozzolino



A quelli elencati in precedenza si aggiungono anche i personaggi che non sono del salottino:



Il Bonus: Daniel Nilsson

La Bonas: Paola Caruso

La Bona Sorte: Viviana Vizzini

Il Jolly: Alessandro Patriarca

Quanto guadagnano i personaggi di Avanti un altro

Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo ai cachet dei vari personaggi di Avanti un altro ma, secondo alcune indiscrezioni, ognuno di loro riceverebbe circa 1.000 euro per ogni puntata registrata. Considerando che il programma va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato, il compenso mensile dei vari personaggi è tra i 24.000 e i 30.000 euro al mese.

Per diversi di loro, come Laura Cremaschi per esempio, il ruolo di personaggio ad Avanti un altro non rappresenta neppure l’occupazione principale e ai guadagni dalla trasmissione aggiungono anche quelli legati ai loro altri lavori.