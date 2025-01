Giusy Buscemi pronta ad allargare la famiglia: “Nel 2026…”

La nota ex Miss e attrice, Giusy Buscemi, pronta ad allargare la famiglia. Le parole dolcissime e il piano per il futuro.

Assoluta protagonista con un’altra stagione di ‘Un passo dal cielo’, Giusy Buscemi ha raccontato ad Oggi diversi progetti per il presente e per il futuro. Dopo aver svelato i pregiudizi contro i quali ha dovuto lottare dopo essere stata Miss Italia, l’attrice ha svelato ulteriori dettagli anche in chiave personale relativamente alla sua famiglia…

Giusy Buscemi e il rapporto con il marito

Intervistata da Oggi, la nota attrice di successo Giusy Buscemi ha raccontato alcuni aspetti personalissimi relativi alla sua famiglia e ai progetti futuri.

Tra i vari passaggi il rapporto con il marito e anche un piano B dopo la carriera da attrice.

Sul marito e sulla decisione di tenere separate le carriere, la donna ha detto: “Può darmi consigli, ma sentiamo di dover tenere separati i nostri percorsi. Da quando stiamo insieme, mi ha diretto solo in una stagione di Un passo dal cielo: tutti i miei progetti da protagonista prescindono dal suo lavoro”.

E in futuro la donna ha svelato di avere le idee chiare: “Io ho pure preso il patentino di imprenditore agricolo professionale, anche se non posso esercitare. Sono felicissima di fare l’attrice, voglio continuare a farlo per molti anni. Ma se non mi dovessero più chiamare, mi metterò a lavorare la terra”, ha detto facendo riferimento alla sua azienda agricola a Menfi.

La famiglia si allarga nel 2026?

Parlando ancora più nello specifico della sua famiglia, la Buscemi, già madre di Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria, ha svelato che in futuro potrebbe esserci un ulteriore nuovo ingresso. “Ho un 2025 pienissimo, ma nel 2026 la famiglia potrebbe allargarsi…“, ha ammesso spiegando di avere voglia di un altro bebè insieme al marito, il noto regista Jan Michelini.