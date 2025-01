“Indelicata”: Carmen Russo sbotta su Luciana Littizzetto

La gravidanza in età avanzata e qualche “critica”. Carmen Russo ha risposto anche a Luciana Littizzetto che aveva parlato di lei.

Intervenuta a ‘La Volta Buona’ nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, Carmen Russo ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti inediti della gravidanza vissuta in età avanzata. Allo stesso tempo, la donna ha voluto replicare ad alcune parole non troppo tenere ricevute tempo fa dalla comica Luciana Littizzetto che, in un certo senso, aveva affrontato tale tematica con taglio ironico e tagliente.

Carmen Russo e la gravidanza

A ‘La Volta Buona’ Carmen Russo è stata ospite insieme ad altri volti al femminile dello spettacolo che, come lei, hanno avuto modo di diventare genitori in età avanzata rispetto a quelli che, fino a poco tempo fa, erano i canoni ideali.

Carmen Russo

La Russo ha spiegato: “La mia gravidanza è stata molto terapeutica perché ho rotto dei ‘meccanismi’ che non funzionavano più e, poi, penso che io ed Enzo Paolo abbiamo dato un messaggio a tante altre coppie nella nostra situazione”.

La donna ha poi chiamato in causa Luciana Littizzetto: “Quando si espresse sulla mia gravidanza, fu molto pungente e anche fuori luogo, se posso permettermi, perché un conto è scherzare su temi leggeri, un altro conto è parlare di salute”.

Le parole contro Luciana Littizzetto

A tal proposito, la Balivo ha quindi mandato in onda un breve filmato nel quale si faceva riferimento appunto alle parole della Littizzetto che aveva appunto chiamato in causa la Russo: “Lei non deve neanche più avere le uova freschissime, saranno diventate un po’ alla coque”, erano state alcune delle sue parole.

Ora la Russo ha replicato: “Rispondo ora perché io e Luciana non ci siamo mai sentite e nemmeno incontrate. Io penso che abbia esagerato un po’ in quel frangente, c’è stata mancanza di delicatezza. Io ho iniziato questo mio percorso a 40 anni, non è che mi sono svegliata a 50 anni e ho detto ‘voglio un figlio'”.

Tra i vari passaggi, la Russo ha sottolineato una cosa molto importante: “Penso anche che un bambino abbia bisogno della presenza e dell’amore dei suoi genitori più di sapere quanti anni hanno”.