“Le televendite la mia prima fonte di guadagno”: Raffaello Tonon si racconta

Ospite in tv a ‘La Volta Buona’, Raffaello Tonon ha raccontato la sua nuova vita ma anche le difficoltà con la depressione.

Lo abbiamo visto diverse volte in televisione sia da concorrente di qualche reality che come opinionista. Dopo aver avuto da ridire su diverse conduttrici famose, Raffaello Tonon è tornato protagonista in queste ore a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo. L’occasione è stata perfetta per svelare la sua nuova vita in una Osteria ma anche raccontare la battaglia contro la depressione.

Raffaello Tonon, la nuova vita

Intervenuto nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, nella puntata di giovedì 30 gennaio 2025, Raffaello Tonon ha spiegato la sua attuale vita, senza dimenticarsi del passato e delle grandi battaglie che ancora oggi deve affrontare.

Tonon ha confermato che, oggi, ha decisamente cambiato vita. L’uomo, dopo essere stato per diverso tempo in tv, ha deciso di fare l’oste a Cattolica.

Una prima conferma in questo senso era arrivata da un post social del diretto interessato che aveva scritto: “Il mio primo grande amore è stato l’accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera. Ero cliente e desideravo essere proprietario”.

Le televendite, l’oste e la depressione

Adesso, invece, tutto è più chiaro con Tonon che ha spiegato alla Balivo: “Oggi faccio le televendite, che sono la mia prima fonte di guadagno, e Dio le benedica”, ha esordito. “E avrei potuto, avendo lavorato per più di 20 anni, anche fare il baby pensionato […]”.

“Ti possono piacere i libri, la Balivo e il Tg3 ma a 40 anni non si è pronti ad andare ai giardinetti sulla panchina. Io non avrei mai potuto fare il meccanico, l’elettrauto o l’imbianchino. Non perché io li ritenga da serie B ma perché non ho quella manualità ma perché non sono tagliato per farlo”, ha continuato il noto volto tv a ‘La Volta Buona‘.

“In questo modo nasce questa cosa (il fare l’oste ndr) che è la mia chemioterapia. La depressione è il cancro dell’anima. La depressione è sempre lì latente. Io a 30 anni guardavo dalla finestra e più di una volta mi sono detto ‘ma se io mi dessi una spinta?’. Solo chi ci passa può capire”.