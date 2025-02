Aurora Ramazzotti, l’inedito ricordo con mamma Michelle e papà Eros

Un momento speciale con suo figlio Cesare ha fatto venire in mente bellissimi ricordi ad Aurora Ramazzotti che riguardano i suoi genitori.

Ha affrontato un delicato tema solamente pochi giorni fa relativo ai pregiudizi che sente da parte delle persone nei suoi confronti. Adesso, via social, Aurora Ramazzotti ha fatto emozionare tutti con parole di ben altro calibro relative ad un ricordo emozionante che le è venuto in mente mentre cucinava teneramente insieme a suo figlio, Cesare.

Aurora Ramazzotti, il tatuaggio “macchiato”

Attraverso alcune stories su Instagram, come spesso le capita, Aurora Ramazzotti ha raccontato un bel momento vissuto insieme a suo figlio e altri particolari dettagli legati alla sua vita di tutti i giorni. Prima delle emozioni provate con il piccolo Cesare, però, spicca un simpatico aneddoto su un tatuaggio che ha sul braccio: un peperoncino.

Aurora, infatti, tra i vari racconti fatti ai suoi fan ha svelato un retroscena legato al disegno del peperoncino che porta sull’avambraccio. “Il giorno che ho fatto il peperoncino mi sono arrivati degli schizzi di olio bollente mentre friggevo e, ora, sembra che il peperoncino coli”, ha svelato in modo molto simpatico la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che ha, come anticipato, chiamato in causa proprio i genitori in un altro modo.

Il dolce ricordo con mamma Michelle e papà Eros

Mentre si trovava a cucinare per la colazione con suo figlio Cesare, Aurora, con grande dolcezza, ha svelato ai suoi fan che il piccolo le abbia chiesto di preparare qualcosa insieme. Questa domanda e questo momento le ha fatto venire in mente il passato, insieme appunto a mamma Michelle e papà, Eros.

La Ramazzotti, infatti, ha spiegato: “Ho bei ricordi delle mattine con i miei genitori ad ascoltare musica, guardarli preparare insieme la colazione e vederli ballare insieme”, il suo commento al limite della commozione. “Farlo con Cesare mi riporta a quei momenti e mi rende felice“, ha concluso dando prova di grande emotività e feeling con il suo pubblico social.