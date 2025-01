Scoppia il “Fondotinta Gate” al Grande Fratello: Shaila Gatta accusata di aver sottratto un cosmetico. Web diviso sul caso.

Un nuovo caso scuote la Casa del Grande Fratello. Durante un evento organizzato in collaborazione con Virgo Cosmetics, l’azienda partner del programma, è stato lanciato quello che sui social è stato ribattezzato “Fondotinta Gate“. La protagonista? La ballerina Shaila Gatta, accusata di aver sottratto un prodotto cosmetico. Ma cos’è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello, l’accusa del video virale: cosa è successo

La vicenda è esplosa dopo che Biagio D’Anelli, noto opinionista e influencer, ha pubblicato un video su TikTok mostrando Shaila mentre metteva in tasca un fondotinta durante l’incontro con Lorenzo Marchetti, Direttore Creativo di Virgo Cosmetics.

Nel video, sembra che il gesto sia stato compiuto con l’intento di non essere vista dalle telecamere.

La clip è diventata rapidamente virale, dividendo gli spettatori tra chi accusa la concorrente di furto e chi invece cerca di difenderla.

La spiegazione di Shaila: polverone inutile? Cos’è successo

Secondo alcune fonti, Shaila avrebbe agito con il consenso del team, esattamente come gli altri concorrenti, che avevano il permesso di portare con sé alcuni dei cosmetici messi a disposizione. La stessa Gatta avrebbe confermato di aver preso il prodotto in questione in modo del tutto autorizzato.

Nonostante ciò, il web è spaccato: alcuni credono che il gesto fosse innocente, mentre altri continuano a criticarla.

Il video ha scatenato un acceso dibattito sui social, con i fan del Grande Fratello che si sono schierati su fronti opposti. Mentre una parte sostiene che si tratti di una polemica esagerata, altri credono che il gesto di Shaila sia stato inappropriato.