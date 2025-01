Stefano Bettarini a Verissimo racconta il dolore per la perdita del padre e lancia una frecciatina a Simona Ventura.

Durante l’ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 26 gennaio, Stefano Bettarini ha condiviso momenti di profonda commozione nel ricordare il padre Mauro, scomparso a fine dicembre. “È ancora una ferita fresca” ha confessato l’ex calciatore. Mauro Bettarini è stato una figura fondamentale per Stefano, non solo come padre ma anche come primo allenatore, un esempio che continua a ispirarlo.

Stefano Bettarini: il dolore per il padre e la frecciatina a Simona Ventura

L’ex calciatore ha raccontato gli ultimi giorni difficili accanto al padre: “Ha sofferto tanto negli ultimi 12 giorni, ma voleva rimanere a casa. Noi eravamo lì, con lui, fino al suo ultimo respiro“. Con parole colme di dolore, Bettarini ha descritto l’impotenza vissuta davanti alla malattia e il coraggio della madre, rimasta accanto al marito per oltre 60 anni.

L’intervista ha poi toccato il tema del rapporto con Simona Ventura, ex moglie e madre dei suoi due figli, Nicolò e Giacomo. Bettarini ha spiegato il motivo per cui, a differenza di Ventura che si è risposata, lui ha scelto di non convolare a nozze con la sua attuale compagna: “Ho dato priorità ai miei ragazzi. Non voglio ferirli, magari un giorno capiranno“.

Una stoccata che non è passata inosservata. Ecco il video diventato virale dell’intervista a Verissimo:

Stefano Bettarini e il nuovo capitolo della sua vita

Stefano ha parlato anche della sua attuale compagna, Nicoletta Larini, con cui è legato da oltre sette anni. Ha raccontato di come, inizialmente, i figli fossero gelosi delle sue relazioni, ma nel tempo hanno imparato ad apprezzare Nicoletta per l’amore e l’attaccamento che ha dimostrato nei suoi confronti.

L’intervista si è chiusa con un pensiero sul presente e sul futuro: “La TV non mi manca. Ora preferisco concentrarmi su ciò che conta davvero“.