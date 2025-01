Brutto incidente per Giovanna Civitillo, paura per la moglie di Amadeus: “Poteva andare molto peggio”. Scopri cos’è successo.

La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, ha vissuto momenti di grande paura negli ultimi giorni. La showgirl ha condiviso sui social una foto dal pronto soccorso con cui informava i suoi follower di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Ma scopriamo che cosa è successo.

Giovanna Civitillo finisce in ospedale per un incidente

Nell’immagine, pubblicata sul suo profilo Instagram, Giovanna appare con un tutore al braccio destro, segno di un possibile infortunio, e un’agocannula al braccio sinistro.

Un piccolo cerotto è visibile anche sul labbro inferiore. Nel post, Giovanna ha voluto rassicurare tutti, scrivendo: “Poteva andare molto peggio. Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano“.

La notizia ha subito scatenato un’ondata di affetto da parte dei fan e dei colleghi. Tra i tanti commenti di sostegno, spicca quello di Chiara Ferragni, che ha lasciato un cuore per esprimere la sua vicinanza, e quello del marito Amadeus che ha commentato con tre cuori.

Tuttavia, i dettagli dell’incidente non sono ancora chiari. Giovanna non ha fornito ulteriori spiegazioni su quanto accaduto, lasciando i suoi follower in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Un momento delicato per Giovanna Civitillo

La vicenda ha destato preoccupazione anche perché Giovanna è un volto molto amato dal pubblico italiano. Conosciuta per il suo sorriso contagioso e la sua energia, è sempre al fianco di Amadeus nei momenti più importanti della loro carriera e vita familiare.

Nonostante l’incidente, la showgirl sembra determinata a guardare avanti con positività, dimostrando ancora una volta la sua forza.

Adesso non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute della moglie di Amades e di scoprire quali sono state le dinamiche dell’incidente.