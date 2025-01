Ex volto di Temptation Island, Jenny Guardiano, ospite a Verissimo replica agli insulti sul suo aspetto: la verità dietro il gonfiore.

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, è finita al centro di un acceso dibattito sui social dopo la sua intervista a Verissimo. Durante l’ospitata nel programma, Jenny ha parlato della fine della relazione con Tony Renda e del dolore per la perdita del padre. Tuttavia, a catturare l’attenzione di molti spettatori non sono state tanto le sue parole, quanto il suo aspetto fisico.

Subito dopo la messa in onda, l’ex concorrente del reality si è trovata bersagliata da commenti negativi e insulti sul suo viso, definito “gonfio” da molti utenti. La reazione di Jenny non si è fatta attendere: attraverso le sue storie su Instagram, la donna ha deciso di mettere a tacere le critiche e raccontare la sua verità. Scopriamo che cosa ha detto.

Temptation Island: la dura replica di Jenny: “È body shaming”

Con un video pubblicato sui social, Jenny ha spiegato che il gonfiore del suo viso è legato a un momento particolarmente difficile della sua vita. “Ho passato e sto passando uno dei periodi più brutti della mia vita” ha confidato, aggiungendo che lo stress emotivo l’ha portata a trovare conforto nel cibo.

Qui il video di Jenny a Verissimo.

“Ho preso dei chili, sono più paffutella… Mi dispiace dovervi dare delle spiegazioni, ma lo faccio per mettere a tacere le vostre bocche cattive” ha dichiarato.

Jenny ha poi lanciato un messaggio agli haters: “È body shaming. Come pensate che io mi senta a leggere queste cose? Piuttosto che criticare il mio viso, perché non vi concentrate sulla vostra cattiveria?“.

Jenny Guardiano: il duro sfogo social

Le parole di Jenny Guardiano hanno suscitato un ampio dibattito, con molti utenti che si sono schierati in sua difesa condannando il fenomeno del body shaming.

L’ex concorrente ha chiuso il suo intervento sui social con un invito alla riflessione: “Vi ho tolto la curiosità, ho preso dei chili. Spero ve ne farete una ragione“.