“È volato in cielo”: tragico lutto per Antonella Mosetti

Terribile lutto per Antonella Mosetti. La soubrette ha annunciato via social di aver perduto suo padre che stava male da tempo.

Erano mesi ormai che Antonella Mosetti stava vicina a suo padre per accudirlo in un momento di grande difficoltà a livello di salute. Adesso, purtroppo, l’intera famiglia ha subito il terribile lutto con la perdita dell’uomo. Ad annunciarla la stessa soubretta ma anche sua figlia Asia Nuccetelli tramite alcune stories social e un post.

Antonella Mosetti, morto il padre: l’annuncio

Una terribile notizia è stata data in queste ore da Antonella Mosetti. La donna ha perduto suo padre che da tempo si trovava all’interno di una RSA a seguito di problematiche di salute – probabilmente un ictus -.

Antonella Mosetti

Ad annunciare la dipartita dell’uomo è stata la stessa soubrette tramite un post Instagram e alcune stories social davvero molto toccanti. “Ciao Papà“, ha scritto la Mosetti utilizzando anche alcune emoticon per comunicare l’addio del genitore.

Prima dell’annuncio, proprio Antonella aveva scritto in precedenza: “Quanto è difficile dover accettare tutto questo, un dolore terribile e devastante”.

Il saluto di Asia Nuccetelli

Anche la figlia della Mosetti, nonché nipote del defunto uomo, non ha fatto mancare un tenero messaggio d’affetto. Tramite una storia su Instagram Asia Nuccetelli ha scritto: “Ovunque tu sia, noi sappiamo amare fino a lì. Ciao nonno”.

Secondo quanto si è appreso dalla soubrette nelle prossime ore ci saranno i funerali dell’uomo: “Grazie a tutti per l’affetto e l’amore che ci avete dato in questi mesi. Mio papà è volato in cielo. Domani ci saranno i funerali. Grazie vi voglio bene”.

La donna aveva raccontato nel corso dei mesi come l’uomo non fosse più autonomo neppure per mangiare e in questo senso la sua famiglia gli era stata vicino fornendogli ogni sostegno possibile fino a queste ore di lutto.