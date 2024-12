Dal tradimento di Sonia Bruganelli alla nuova fiamma di Fedez: i gossip della settimana

Tantissime notizie negli ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Scopriamo i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni frenetici dal mondo dei social, della tv e in generale dello spettacolo. Non sono certo mancate le notizie come, per esempio, le confessioni a Belve di Sonia Bruganelli. Ma non solo. Infatti, Fedez sembra essere stato “scoperto” con una presunta nuova fiamma, l’ennesima nel giro di pochi mesi. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 2 al 6 dicembre 2024.

I gossip della settimana: Sonia Bruganelli e il tradimento a Bonolis

La settimana è iniziata con le confessioni di Sonia Bruganelli a Belve da Francesca Fagnani. L’ex moglie di Paolo Bonolis, tra i vari passaggi dell’intervista su Rai 2, infatti, ha ammesso di aver tradito l’ex marito e di averglielo rivelato.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

“L’ho confessato quando ci siamo separati. Potevo non dirlo, ma ho ritenuto giusto farlo, anche egoisticamente, per liberarmi la coscienza. Lui non l’ha presa bene”, ha raccontato la bella Sonia.

Fedez avvistato con la nuova fiamma

Fedez

Per una relazione finita, eccone un’altra probabilmente iniziata. Fedez è stato pizzicato con la nuova presunta fiamma. Il Settimanale Chi ha fatto vedere le immagini, scattate fuori dal ristorante milanese Casa Cipriani, che mostrano il rapper intento a proteggere la privacy della giovane donna, leggermente nascosta dietro una sciarpa.

GF, lutto per Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi

Protagonista nella Casa del GF, Jessica Morlacchi ha ricevuto questa settimana una bruttissima notizia. La produzione, infatti, le ha comunicato la morte del suo cagnolino Camillo. La donna è rimasta sconvolta dalla perdita ed è stata consolata da alcuni compagni di reality.

Paura per Gustavo Rodriguez, padre di Belen, vittima di un incendio

Gustavo Rodriguez e Belen Rodriguez

Sono ore di grande apprensione a casa di Belen Rodriguez. Infatti, suo padre Gustavo è rimasto vittima di un terribile incendio che lo ha costretto al ricovero d’urgenza in ospedale. I fatti sono accaduti in un capannone a Gallarate ma non è ancora chiaro cosa sia successo veramente. L’uomo avrebbe riportato ustioni importanti.

Sanremo via dalla Rai? Cosa filtra

Palco Sanremo 2023

Ha generato grande scalpore la notizia della possibilità di vedere il Festival di Sanremo affidato, dai prossimi anni, ad un’altra emittente. Tutto è iniziato con la decisione del TAR della Liguria, che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto dell’organizzazione del Festival alla Rai da parte del Comune di Sanremo.

In questo senso, dal 2026 sarà necessaria una gara pubblica indetta dal Comune “per ottenere” la kermesse.