Sonia Bruganelli ospite a Belve sgancia la bomba: “Ho tradito Paolo Bonolis e gliel’ho confessato, non l’ha presa bene”.

L’attesissima puntata di Belve sta per arrivare, e stavolta tra gli ospiti ci sarà Sonia Bruganelli, da poco uscita dal programma Ballando con le stelle.

Ospite di Franesca Fagnani, l’ex moglie di Paolo Bonolis si è lasciata andare ad alcune confessioni shock sulla sua vita privata che riguardano sia l’ex marito, ma anche il suo attuale compagno Angelo Madonia. Scopriamo le anticipazioni della puntata del 3 dicembre.

Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis: la confessione

Durante l’intervista, Bruganelli non si è risparmiata e ha affrontato con estrema sincerità temi personali, tra cui la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis e alcuni dettagli sorprendenti.

Tra i momenti più intensi dell’intervista, Sonia Bruganelli ha rivelato di aver tradito Paolo Bonolis. “L’ho confessato quando ci siamo separati” ha dichiarato.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

“Potevo non dirlo, ma ho ritenuto giusto farlo, anche egoisticamente, per liberarmi la coscienza. Lui non l’ha presa bene, non era contento, ma per me era necessario essere sincera con lui e con me stessa“.

Sonia Bruganelli: le frecciatine a Laura Freddi

Non sono mancate, poi, le frecciatine rivolte a Laura Freddi, storica ex di Paolo Bonolis. Bruganelli ha sottolineato come, dopo la separazione, il comportamento di Freddi sia cambiato: “Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…“.

Ha anche ricordato di aver proposto Freddi come sua sostituta al Grande Fratello: “Le ho persino prestato le mie scarpe, e lei carina se le è messe“.

Ma l’intervista non è stata solo polemica. Bruganelli ha mostrato il suo lato autoironico, ammettendo il suo più grande difetto: “Sono una rosicona, rosico tanto“.