Lutto al GF per Jessica Morlacchi: l’annuncio

Una terribile notizia è giunta in queste ore all’interno della Casa del GF: a Jessica Morlacchi è stato comunicato un lutto.

Un momento di profondo dolore ha colpito Jessica Morlacchi, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. Infatti, in queste ore, la cantante ha ricevuto la notizia della scomparsa del suo amato cane, il bassotto Camillo. A comunicarglielo è stata direttamente la produzione del programma. Immediate le reazioni d’affetto dei concorrenti e dei fan.

GF, lutto per Jessica Morlacchi

Sono ore di grande dolore per Jessica Morlacchi che al GF ha ricevuto una terribile notizia. La produzione, infatti, le ha comunicato la morte del suo amato cane Camillo, un bassotto a cui era tanto legata.

Jessica Morlacchi

Per l’ex cantante dei Gazosa, Camillo non era solo un cane, ma parte integrante della sua famiglia, quasi come un figlio. A parlarne era stata proprio la donna, anche durante alcuni momenti vissuti nella Casa del Grande Fratello. Attualmente, la Morlacchi può contare su un altro bassotto, Carletto, che ora è rimasto da solo.

Durante alcune dirette e nei momenti di relax, la donna aveva raccontato del forte legame con i suoi cani e anche della forte mancanza che provava in queste settimane di distacco.

Le reazioni dei fan e dei concorrenti

Non appena è arrivata la brutta notizia nella Casa, tantissimi fan della bella Jessica si sono riversati sui social per mandare messaggi d’affetto alla donna.

All’interno del GF, invece, particolare premura in questo senso sembra ci sia stata da parte di Javier e di Mariavittoria che si sono accomodati vicino a Jessica abbracciandola e facendole sentire la propria presenza.

Staremo a vedere come la donna reagirà a questo forte dolore arrivato nella sua vita. La perdita di un fedelissimo a quattro zampe è sicuramente molto difficile da accettare, esattamente come accade per un amico o un parente.