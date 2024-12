Fabrizio Corona, show in casa: ecco come si prepara a diventare di nuovo papà

Il noto ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si prepara a diventare papà bis e in casa ha trovato un modo simpatico per “allenarsi”.

Mancano ancora alcuni giorni alla nascita del secondo figlio di Fabrizio Corona, il primo della sua dolce metà, Sara Barbieri. Eppure, l’ex re dei paparazzi sembra essere già pronto. L’uomo, infatti, attraverso alcune stories sui social, ha fatto vedere come si sta preparando al grande evento che dovrebbe arrivare il prossimo 25 dicembre, giorno di Natale.

Fabrizio Corona, la gag in casa in attesa del figlio

Fabrizio Corona, celebre personaggio dello spettacolo italiano, si prepara ad un nuovo capitolo della sua vita: diventare padre per la seconda volta. La notizia, che ha suscitato grande curiosità tra i fan e i media, sembra aver portato un rinnovato entusiasmo nella vita dell’ex re dei paparazzi. Ma ciò che sta facendo discutere ancora di più, ma in modo assolutamente simpatico e positivo, è il suo originale approccio alla preparazione per la paternità bis.

Fabrizio Corona

In un recente video condiviso sui social, Corona è stato visto correre e camminare in casa spingendo un passeggino. Un’immagine insolita ma anche tenera, che messo in evidenza un lato inedito dell’uomo spesso associato a polemiche e provocazioni. “Mi sto allenando per quando arriverà il momento”, sembra voler dire Fabrizio sotto osservazione dalla futura mamma Sara Barbieri.

Le reazioni

Il gesto, che mescola ironia e dedizione, ha scatenato una valanga di commenti online. Molti hanno elogiato l’impegno di Corona, vedendolo come un simbolo di maturità e di cambiamento. Altri, più scettici, hanno interpretato il tutto come l’ennesima trovata per attirare attenzione.

Aldilà di quello che possa essere stato l’intento dell’ex re dei paparazzi, sembra evidente che Corona si stia preparando con energia e spirito creativo per accogliere il suo bambino. Se il futuro sarà altrettanto dinamico quanto i suoi “allenamenti” domestici, questo padre non avrà problemi a tenere il passo con le sfide della paternità. Una nuova avventura sta per iniziare. Ora non resta che capire se il piccolo che dovrebbe chiamarsi Thiago, arriverà davvero il 25 dicembre o meno.