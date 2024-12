Ferragni-Provera, c’è un ostacolo: il retroscena sulla famiglia di lui

Potrebbero non esserci belle notizie per Chiara Ferragni e la sua storia con Giovanni Tronchetti Provera. Pare che la famiglia di lui…

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sta proseguendo e tra i due è stato tempo di presentazioni in famiglia. Le cose, però, potrebbero non essere state fin da subito ottimali con i parenti dell’uomo che avrebbero reagito in modo “freddo” alla relazione con la nota influencer e imprenditrice digitale.

Ferragni-Provera, il feeling con la famiglia

Secondo quanto si apprende da Dagospia, infatti, la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera potrebbe essere andata incontro ad un ostacolo: la famiglia di lui.

“Una Ferragni tra noi? Anche no!”, si legge su Dagospia. “Pare che la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera sia freddina sulla relazione del rampollo con la influencer”.

Stando al media, infatti, i parenti di Provera avrebbero le loro ragioni per non sostenere la relazione dell’imprenditore. “Non vedendo di buon occhio i guai giudiziari di lei e il mondo del rap milanese che ha frequentato negli anni del matrimonio con Fedez”, si legge ancora su Dago in relazione ai motivi che avrebbero portato la famiglia di lui ad essere fredda con la donna.

La possibile alleata

Uno spiraglio in merito alla possibilità che le cose cambino tra Chiara e la famiglia di Provera potrebbe essere dato da una speciale alleanza.

“Chiara potrebbe trovare un’alleata in Afef, dal 2001 al 2018 moglie di Marco Tronchetti Provera e matrigna di Giovanni”, ha affermato Dagospia facendo riferimento alla notizia di qualche giorno fa di Oggi in relazione ad un incontro avuto dalla Ferragni, appunto con Afef.

Pare che le due si conoscano da anni, “entrambe protagoniste degli eventi che girano intorno al monto della moda. Ora però sembrano più unite che mai”, ha affermato Oggi.